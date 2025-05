ETV Bharat / state

ధాన్యం కొనుగోలు చేయని అధికారులు - అకాల వర్షాలతో ఆందోళనలో రైతులు - EFFECT OF RAIN ON PADDY

Effect Of Rain On Grain Crop ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025 at 1:33 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Effect Of Rain On Grain Crop in West Godavari: రబీ సీజన్​లో వరి పంట దిగుబడులు ఆశాజనకంగా ఉండటంతో ఆనందపడిన రైతులకు అకాల వర్షాలు తీరని వేదనను మిగిల్చాయి. ధాన్యం సేకరణ లక్ష్యం పూర్తయిందంటూ అధికారులు చేతులెత్తేయడం ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రైతులను నిలువునా ముంచేసింది. కొనుగోళ్లు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో ధాన్యపురాశులు, బస్తాల రూపంలో ఎక్కడికక్కడ కల్లాల్లో ఉండిపోయాయి. ఫలితంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆదివారం కురిసిన భారీ వర్షానికి మొత్తం తడిసిపోయాయి. తడిసిన ధాన్యాన్ని రైతులు మరోసారి ఆరబెడుతుండగా క్షణక్షణం మారుతున్న వాతావరణం పరిస్థితులపై రైతులకు కంటిమీద కునుకులేకుండా పోతోంది.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి రబీ సీజన్‌లో దాదాపు 2.20 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు వరిని సాగు చేశారు. దిగుబడి బాగుండటంతో 9 లక్షల టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. 6 లక్షల టన్నుల సేకరణకు తొలుత అనుమతి లభించగా మరో లక్షా 88 వేల టన్నుల ధాన్యాన్ని అదనంగా సేకరించేందుకు అధికారులు ప్రభుత్వ అనుమతి కోరారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు వారాలుగా అన్ని మండలాల్లోనూ కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతుండగా ఆదివారానికి 1.32 లక్షల ఎకరాల్లో నూర్పిళ్లు పూర్తయ్యాయి. 5.5 లక్షల టన్నుల ధాన్యం ఒడ్డుకు చేరింది.

ఏలూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా రబీలో 3.53 లక్షల టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేయగా 2 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరణ లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. అయితే లక్ష్యం పూర్తయిందంటూ అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించడంతో వేల టన్నుల్లో ధాన్యం ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది.