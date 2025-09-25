ETV Bharat / state

కాలం చెల్లిన కల్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ - డ్రా చేద్దామని బ్యాంకుకు వెళ్తే?

కల్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం - లబ్ధిదారులకు కాలం చెల్లిన చెక్కులు – బాధ్యులపై క్రమశిక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితుల ఆందోళన

Expired Kalyana Lakshmi Cheques Distributed
Expired Kalyana Lakshmi Cheques Distributed (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 8:26 PM IST

Expired Kalyana Lakshmi Cheques Distributed : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ఆత్మీయతతో అమలు చేస్తున్న కల్యాణ లక్ష్మి/షాదీ ముబారక్ పథకం నిరుపేద కుటుంబాల ఆడబిడ్డలకు ఆశాజ్యోతిగా నిలుస్తున్నాయి. వివాహ సమయంలో ఆర్థిక భారం తట్టుకోలేని కుటుంబాలకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. అయితే ఇటీవలి కాలంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఈ పథకం అమలుపై అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. తాజాగా సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండలంలో చోటు చేసుకున్న ఓ ఘటన ఇందుకు నిదర్శనం.

కాలం చెల్లిన కల్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ : జిల్లాలోని నాగారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం పర్యవేక్షణలో స్థానిక శాసనసభ్యులు మందుల సామేలు సమక్షంలో గురువారం కల్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఓ సంఘటన అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. మొత్తం జాజిరెడ్డిగూడెం మండలానికి మంజూరైన 7 చెక్కులు, నాగారం మండలానికి మంజూరైన 36 చెక్కులు కలిపి ఒకే వేదికపై పంపిణీ చేశారు. చెక్కులను అందుకున్న మహిళలు వాటిని పరిశీలించకుండానే బ్యాంకులకు క్యూ కట్టారు. బ్యాంకులకు తీసుకెళ్లిన సమయంలో చెక్కులపై తేదీ 13/06/2025గా ఉండటంతో అవి కాలం చెల్లినవని బ్యాంకు అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో ఆ మహిళల ఆశలు ఒక్కసారిగా నిరాశగా మారాయి.

కాలం చెల్లిన చెక్కు
కాలం చెల్లిన చెక్కు (ETV)

పూర్తిగా అధికారుల నిర్లక్ష్యం : స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో పని చేస్తున్న రెవెన్యూ అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. చెక్కుల ముద్రణ, వాటి చెల్లుబాటు గడువు, పంపిణీ సమయంపై కనీసమైన అవగాహన లేకుండా ఇలా పంపిణీ చేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది తొలిసారి కాదని, గతంలో కూడా అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ, అధికారులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే వారి తీరులో మార్పు రాలేదని బాధితులు అంటున్నారు. ఈ వ్యవహార శైలి ప్రభుత్వ పథకాలను నమ్మి ఎదురు చూస్తున్న నిరుపేద ప్రజల మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని ఆవేదన వ్యక్యం చేస్తున్నారు.

చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం
చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం (ETV)

కల్యాణ లక్ష్మి పథకం గౌరవాన్ని కాపాడాలి : కల్యాణ లక్ష్మి పథకం లక్ష్యం ఎంతో పవిత్రమైనది. నిరుపేద కుటుంబాల బిడ్డలకు ఆదరణ ఇవ్వడం కోసం తీసుకొచ్చిన ఇలాంటి ఒక గొప్ప సంకల్పాన్ని నిర్వాహక యంత్రాంగంలోని నిర్లక్ష్యంతో అపహాస్యం చేయడమంటే, ప్రభుత్వ సంక్షేమ లక్ష్యాలను తుంగలో తొక్కినట్లేనని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు.

బాధ్యులపై క్రమశిక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితుల ఆందోళన : ఈ సంఘటన అనంతరం బాధితులు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో స్పందించారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఉన్న అధికారుల తీరుపై తనిఖీ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఇదే సమయంలో ఈ తరహా ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా చెక్కుల తయారీ, పంపిణీలో సమయపాలన, గడువు తేదీలపై క్లియర్ ఆడిట్, పంపిణీ ముందు చెక్కుల స్క్రీనింగ్, బాధ్యులపై క్రమశిక్షణాత్మక చర్యలు వంటివి తక్షణం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు స్పందించారు. మహిళల నుంచి చెక్కులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. మరోసారి చెక్కులు పంపిణీ చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

