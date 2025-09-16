విత్తనాలు వేసిన ఆరు రోజుల్లోనే చేతికి - మైక్రో గ్రీన్స్కు పెరుగుతున్న ఆదరణ
పేదలకు అందుబాటలో మైక్రో గ్రీన్స్ - మహిళా శక్తి నిర్మల్ మండల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు - వీటితో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు చెక్
Published : September 16, 2025 at 4:53 PM IST
Micro Greens For Chronic Patients in Nirmal : దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికీ, మంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవం కోసం సామాన్య ప్రజలు ఖరీదైన వివిధ రకాలైన ఆహారాన్ని కొనాలంటే వారికి కొంత ఇబ్బందే. అందులోనూ అవి స్థానికంగా కొందరికి లభించవు. అలాంటి సమస్యలను దూరం చేసేందుకు నిర్మల్ జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రప్రమథంగా సూక్ష్మ హరిత ఆహారం (మైక్రో గ్రీన్స్)ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మహిళా శక్తి నిర్మల్ మండల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయగా ఇటీవల పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు కలెక్టరేట్లో ప్రారంభించారు.
సూక్ష్మ హరిత ఆహార మొలకలను స్టార్ హోటల్స్, వీఐపీలకు ముందుగా అందించేవారు. అవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాంటి వాటిని అందరికీ సమకూర్చాలని డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి నిర్ణయించారు. వాటిపై భోపాల్ నుంచి వచ్చిన ఓ సంస్థ వివరించింది. అందులో ఉన్న పోషక విలువలను గుర్తించిన సదరు అధికారిణి జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సంకల్పించి నిర్మల్ మండల సమాఖ్య నేతృత్వంలో నెలకొల్పారు. స్థానిక సమాఖ్య కార్యాలయంలోనే ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని కేటాయించారు.
అందులో అయిదు ట్రేలు ఉంచి అందులో దేశీ రకమైన ఎర్రముల్లంగి, క్యారెట్, బీట్రూట్, పలు రకాల ఆకుకూరలు, గోధుమ విత్తనాలు వేశారు. మధుమేహం, బీపీ వంటి వివిధ రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారినపడ్డ వారికి ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండనున్నాయి. వేసిన విత్తనాలు తినేందుకు మొలకలు ఆరు రోజుల్లో చేతికి రానున్నాయి. వాటిని సమాఖ్య సభ్యులు మహిళా రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థ ద్వారా విక్రయించనున్నారు. వీటి పెంపకానికి స్వచ్ఛమైన మంచినీటినే వాడడంతోపాటు సేంద్రియ పద్ధతిని వ్యవహరిస్తున్నారు.
అసలు ఏంటి ఈ మైక్రోగ్రీన్స్?
ఒక ట్రే లాంటిది తీసుకోవాలి. అందులో మట్టి, కొకొపీట్, కొద్దిగ సేంద్రీయ ఎరువులు వేసి ఉంచుకోవాలి. ఇంట్లో ఉన్న విత్తనాలు ఉదాహరణకు గోధుమలు, రాగులు, పెసర్లు, అవిసె గింజలు లాంటివి ముందురోజు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని ట్రేలో చల్లుకోవాలి, అవి కొన్ని రోజుల్లో మొలకెత్తుతాయి. వాటిని కట్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి, జ్యూస్, స్మూతీ, సలాడ్లోకి తీసుకుంటారు. ఎలాంటి రసాయనాలు వాడలేదు కనుక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
"ప్రజలందరి ఆరోగ్యవంతమైన జీవనం కోసం వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. మైక్రో గ్రీన్స్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంపునకు ఎంతో దోహదం చేస్తాయి. ఆయా వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి మంచి ఆహారం. రూ.1.30 లక్షల పెట్టుబడితో ప్రారంభించాం. ఈ నెల 18న హైదరాబాద్లో జరగనున్న సరస్ (మహిళా ఉత్పత్తిదారుల) ఎగ్జిబిషన్లోనూ ప్రదర్శించనున్నాం." - విజయలక్ష్మి, డీఆర్డీవో, నిర్మల్
కరోనా తర్వాత చాలా మందికి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరిగింది. మిల్లెట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఫైబర్ ఫుడ్ ఇలా ప్రతి ఒక్కదానిపై అవగాహన తెచ్చుకుంటున్నారు. యూట్యూబ్లో చూసి డైట్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు మరింతగా తీసుకుంటున్నారు. మొలకలు, గ్రాస్ జ్యూస్, నట్స్ వీటికి జై అంటున్నారు. అయితే ఇవి పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్షనే. ఖర్చుతో కూడిన పని. అలాగే అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్నీ దొరకవు కూడా. అలాంటి వారు ఇంట్లోనే స్వయంగా విత్తనాలు వేసి మొలకలు వచ్చాకా జ్యూస్ చేసుకుని తాగుతున్నారు.
మైక్రోగ్రీన్స్తో ఆరోగ్యానికి మేలెంతో...