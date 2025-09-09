ETV Bharat / state

ఏ పులి ఏ రాష్ట్రానిదో ఇలా గుర్తిస్తారట - వ్యాఘ్రాల గణనలో వింత విషయాలు

పులుల గణనకు సిద్ధమవుతున్న అధికారులు - వాటిని గుర్తించడం ఎలా? - ఏ విధంగా ఏ రాష్ట్రాలకు చెందినవిగా ధ్రువీకరిస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం

Tiger Census in India
Tiger Census in India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Census in India : దేశంలో ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి పెద్ద పులుల్ని లెక్కిస్తారు. 2022 గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో 3,167 పెద్ద పులులు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. వచ్చే ఏడాది మరోసారి పులుల గణనకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. సాధారణందా పులులు ఆహారం, ఆడ తోడు కోసం నిత్యం పదుల కిలో మీటర్లు ప్రయాణిస్తుంటాయి. రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లోని పులులు ఉదయం ఒక రాష్ట్రంలో కనిపిస్తే, సాయంత్రం అవి మరో రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంటాయి. అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులోని పులులు కొన్నిసార్లు కృష్ణా నదిలో ఈదుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్​ వెళ్తుంటాయి. ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు వస్తుంటాయి. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా నుంచి మహారాష్ట్రలోకి ఇలాగే రాకపోకలుంటాయి. పులిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించడం ఒక సవాలైతే, అది ఏ రాష్ట్రానిది అన్నది నిర్ధారించడం మరో పని. ఈ క్రమంలో వాటిని లెక్కించడానికి విభిన్న శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. అవేంటంటే?

ఎలా గుర్తిస్తారో మీకు తెలుసా :

  • ప్రతి మనిషికి వేలి ముద్ర ప్రత్యేకం కదా. అలాగే పెద్ద పులులకు వాటి చారలు ప్రత్యేకం. ఒక పులి శరీరంపై ఉండే గీతల రూపం మరో పులికి ఉండదు. ఇలా ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన పులులకు వాటి ప్రాంతం, ఆధారం పేరు పెడతారు. పులుల గణనకు ఇదొక ఆధారం.
  • అడవుల్లో ఏర్పాటు చేసే ఆటోమేటిక్‌ కెమెరాల ముందు నుంచి జంతువులు వెళ్లినప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోలు రికార్డవుతాయి. వాటిని పరిశీలిస్తారు. వాటిల్లో కనిపించే పులులు, వాటి శరీరంపై గీతలను సాఫ్ట్‌వేర్‌తో విశ్లేషించి గుర్తిస్తారు.
  • పులి ప్రయాణ మార్గంలో పాద ముద్రల ఆధారంగానూ వాటి గణన చేస్తారు.
  • పెద్దపులి వెంట్రుకలు, మలం, చర్మం వంటివి సేకరించి, వాటి డీఎన్‌ఏను పరీక్షించి ఏ పులో నిర్ధారిస్తారు. సాధారణంగా పులులు చనిపోయినప్పుడు ఈ పరీక్షలు చేస్తారు.
  • కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పులుల మెడలో రేడియా కాలర్‌ వేస్తారు. దాని ఆధారంగా పులి కదలికల్ని గుర్తిస్తారు.:

పులులు తిరుగుతున్నప్పుడు, జనావాసాల్లోకి వస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • అడవిలో ఎక్కడైనా జింక, పశువు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి.
  • అలాగే పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే దగ్గర్లో పులి ఉందని అప్రమత్తమవ్వాలి.
  • పెద్ద పులి, చిరుత వచ్చే సమయంలో అలారంలా నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరిస్తాయి. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి.
  • అడవుల్లో పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలను పులులు ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటాయి. వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది.
  • అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు. కనీసం ఇద్దరు, ముగ్గురితో వెళ్లాలి. చేతిలో బలమైన కర్ర ఉంచుకోవడం అవసరం.
  • పులిని చూసినప్పుడు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పరుగెత్తకూడదు.
  • పులి ఎదురుగా కనబడినప్పుడు కర్రలు, రాళ్లతో కొట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఇలా చేస్తే మనపై దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పులిచి చూసిన వెంటనే చేతులు పైకెత్తి, మెల్లిగా వెనక్కి అడుగులు వేయాలి. ఇలా చేస్తే మన నుంచి తనకు ఏ హానీ కలగదని భావించి, మనకు ఏ హానీ చేయకుండా పులులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది.

మనిషి కనిపిస్తే పులి పారిపోతుందని మీకు తెలుసా? - పొరపాటున అలా చేశారో ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

సరిహద్దు జిల్లాలో పెద్దపులి కలకలం - ప్రజల్లో అలజడి

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER CENSUS IN INDIA2026 TIGER CENSUS2026 పులుటల గణనTIGER CENSUS IN TELANGANATIGER CENSUS IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.