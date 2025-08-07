Essay Contest 2025

ఇంద్రకీలాద్రిపై దారి తప్పిన ప్రోటోకాల్ - సిబ్బందిపై చర్యలు - OFFICERS NOT FOLLOWING PROTOCAL

విజయవాడలోని దుర్గగుడికి ప్రొటోకాల్‌పై జనసేన ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు - గతంలోనూ సిబ్బంది తీరుపై తలెత్తిన అనేక వివాదాలు

Published : August 7, 2025 at 7:13 PM IST

Officers not Following Protocal at Durga Temple: జనసేనకు చెందిన యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయకుమార్‌ విజయవాడలోని కనక దుర్గగుడికి మంగళవారం (05-08-2025) దర్శనానికి వచ్చారు. ఎమ్మెల్యేకు ఉన్న ప్రొటోకాల్‌ ప్రకారం కొండపై ఉన్న సమాచార కేంద్రం వరకూ కారును అనుమతిస్తారు. కానీ ఓం టర్నింగ్‌ వద్దే సిబ్బంది ఎమ్మెల్యే కారును ఆపేశారు. ఇంకా ఎమ్మెల్యేకు అమ్మవారి దర్శనం చేయించే విషయంలో కూడా ప్రొటోకాల్‌ పాటించలేదు.

మనస్తాపానికి గురైన ఎమ్మెల్యే దుర్గగుడి ఈవోకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీఎంవోకు సైతం ఫిర్యాదు చేస్తానంటూ తెలిపారు. ఈ విషయం ప్రభుత్వ దృష్టికీ వెళ్లడంతో తీవ్రంగా పరిగణించినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆ సమయంలో విధుల్లో ఉన్న ఐదుగురు సిబ్బందిని ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి మెమోలు జారీ చేశారు.

గతంలోనూ అనేక వివాదాలు: దుర్గగుడి వద్ద ప్రొటోకాల్‌ విషయంలో గతంలోనూ అనేక వివాదాలు తలెత్తాయి. గతంలో ఓ మంత్రి దర్శనానికి వస్తే సరిగా స్పందించ లేదంటూ ఈవోపై చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా ప్రొటోకాల్‌ పాటించడంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారంటూ ఏఈవో స్థాయి నుంచి జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ వరకూ కొంతమందిపై వేటు పడింది. అయినా పరిస్థితి మారలేదు. ఈ ఏడాది జనవరిలోనూ టిడ్కో ఛైర్మన్‌ అజయ్‌కుమార్‌ కుటుంబంతో దర్శనానికి వస్తే సరిగా పట్టించుకోలేదంటూ మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డికి ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రొటోకాల్‌ విధుల్లో ఉన్న ఐదుగురు సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. మంత్రి స్వయంగా వచ్చి పరిస్థితిపై సమీక్ష నిర్వహించారు.

దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలి: దుర్గగుడిలో దర్శనాల విషయంలో జవాబుదారీతనం పెంచాలి. నిత్యం ఆలయానికి వచ్చే ప్రముఖులెవరు? వారిని ఎవరు దర్శనాలకు తీసుకెళ్లాలి? అనేది పక్కాగా ఉండాలి. ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, న్యాయమూర్తులు ఇలాంటి వాళ్ల సమాచారం ఈవో కార్యాలయం దృష్టికి ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేసే వ్యవస్థ పక్కాగా ఉండాలి. అలానే అమరావతి రాజధాని నేపథ్యంలో దుర్గగుడికి వచ్చే ప్రముఖుల సంఖ్య ఇంకా పెరగనుంది. వీఐపీ, వీవీఐపీలు ఎవరొచ్చినా దుర్గగుడిని సందర్శించకుండా వెళ్లరు. దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రొటోకాల్‌ వ్యవస్థ పక్కాగా సిద్ధం చేయాలి.

గుడి తెరిచే సమయం నుంచి మూసే వరకూ వీఐపీల తాకిడి ఉంటోంది. 3 షిఫ్టుల్లో ప్రొటోకాల్‌ విధులు నిర్వహించేలా సరిపడా సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలి. ప్రముఖుల ఫోన్‌ కాల్స్, మెసేజ్‌లు, లెటర్లను తీసుకొని వచ్చే వారి వివరాలు నమోదు చేసుకుని, అనుసరించేందుకు ఒక ప్రత్యేక విభాగం ఉండాలి.

ప్రముఖులు దర్శనాలకు వచ్చే సమయంలో ఆ విషయం ముందుగానే ఆలయానికి తమ బండి నంబర్లతో సహా సమాచారం ఇస్తే సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉంటారు. లేదంటే ప్రజాప్రతినిధుల పీఏలు ఫోన్లు చేసి సదరు ఎమ్మెల్యే పేర్లతో ప్రొటోకాల్‌ దర్శనాలను నమోదు చేయడం పరిపాటిగా మారింది. ఎమ్మెల్యేలు నేరుగా వచ్చినా సిఫార్సుల దర్శనాల కిందే ప్రొటోకాల్‌ సిబ్బంది పరిగణిస్తున్నారు.

