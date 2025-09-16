ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇల్లు - పడింది మొదటి బిల్లు - అధికారి అడిగింది రూ.15 వేలు

పలువురు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం విడతల వారీగా నగదు జమ - ఇదే అదునుగా చేతివాటం చూపుతున్న అధికారులు - లబ్ధిదారుల నుంచి డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తున్న తీరు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 2:08 PM IST

Corruption In Indiramma Housing Scheme Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో అధికారులు అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉదాహరణకు చూస్తే జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలో మొత్తం 502 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. ఇందులో 324 నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి సంబంధిత అధికారులు మార్కింగ్‌ ఇచ్చారు. ఈ నిర్మాణాలు వేగంగా చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవడానికి 33 వార్డులకు అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. మరోవైపు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా పలువురు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం విడతల వారీగా నగదు జమ చేస్తుంది.

ఓ లబ్ధిదారుడి వద్ద రూ.15 వేలు వసూలు : మూడు రోజుల క్రితం కోరుట్ల పట్టణంలోని 21వ వార్డులో ఓ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు లబ్ధిదారు ఖాతాలో నగదు జమ కావడంతో వారి వద్ద నుంచి మున్సిపల్​ వార్డు ఆఫీసర్​ రూ.15 వేలు వసూలు చేశాడు. ఈ విషయం వేగంగా బయటకు తెలియడంతో సదరు వార్డు అధికారి వెంటనే ఆ నగదును మళ్లీ తిరిగి ఆ లబ్ధిదారుకు ఇచ్చాడు. మున్సిపల్‌ ఉన్నతాధికారులు వెంటనే ఈ రూ.15 వేల వసూలు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.

సదరు వార్డు ఆఫీసర్ నగదు తీసుకున్న విషయం నిజమేనని తేలింది. అయితే ఆ మొత్తం తనకు వ్యక్తిగత అవసరాల వల్ల చేబదులుగా తీసుకున్నానని చెప్పాడని తెలిసింది. దీనిపై కమిషనర్‌ రవీందర్‌ను 'ఈటీవీ భారత్'​ వివరణ కోరగా వార్డు అధికారికి షోకాజ్​ నోటీసులు జారీ చేశామని అంతే కాకుండా విధుల నుంచి సస్పెండ్‌ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తదుపరి వారి ఆదేశాల మేరకు చర్యలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

మరికొన్ని సంఘటనలు

  • కోరుట్ల మండలంలోని ఓ గ్రామంలో ఇళ్ల లబ్ధిదారుల వద్ద నుంచి రూ.10 వేలను కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వసూలు చేసినట్లు తెలిసింది.
  • కొన్ని గ్రామాల్లో లబ్ధిదారులకు ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణం కోసం మేస్త్రీలతో బేరం కుదుర్చుకొని వారి వద్ద నుంచి అక్రమంగా కమిషన్‌ వసూలు చేస్తున్నారని సమాచారం.

ఇసుక, మట్టి పేరిట : రాష్ట్రంలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఉపయోగించే ఇసుక, మట్టి సరఫరా పేరిట అక్రమ దందా జోరుగా సాగుతోంది. ఇసుకను ఉచితంగా అందజేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ వాగులు, వంకల్లో విచ్చలవిడిగా పెద్ద పెద్ద జేసీబీ యంత్రాలు, కూలీలను ఏర్పాటు చేయించి మరి తవ్వి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇళ్ల లబ్ధిదారులు గుర్తించిన ఇసుక రీచ్‌లకు వెళ్లి తెచ్చుకునే వీలు లేకపోవడంతో అక్కడి స్థానిక ఇసుక వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

మరోవైపు అక్రమార్కులు సహజ సిద్ధమైన గుట్టలు, కొండలను తవ్వి మట్టిని నిర్మాణాల కోసం తరలిస్తున్నారు. ఒక్కో మట్టి ట్రాక్టర్​ ట్రిప్పుకు రూ.1200 నుంచి 1500 వరకు లబ్ధిదారుల వద్ద నుంచి ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ, మైనింగ్‌ అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఇసుక, మట్టి తవ్వకాలపై సంబంధించి అధికారులు చర్యలు తీసుకుని లబ్ధిదారులకు అందేలా చేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల సమస్యలను, సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ 1800 599 టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనికి సమాచారం ఇచ్చిన వెంటనే అధికారులు పరిష్కరిస్తారు. ఈ నంబరు ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది.

