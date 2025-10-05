ETV Bharat / state

ఈ పండ్లు మీకు మార్కెట్​లో కనిపిస్తే తప్పకుండా తెచ్చుకోండి - తింటే ఎన్ని లాభాలో!

మల్బరీ పండ్లలో ఏయే పోషకాలుంటాయి? - వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటి? - తదితర అంశాలపై ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త పిడిగం సైదయ్య వివరణ

Health Benefits of Mulberry Fruits
Health Benefits of Mulberry Fruits (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Health Benefits of Mulberry Fruits : ఎక్కువ మంది అంతగా ఆసక్తి చూపని పండ్లలో మల్బరీ ఒకటి. వీటినే బొంతపండ్లు అని కూడా అంటారు. ఎరుపు, నలుపు కలర్స్​లో ఉండే ఈ పండ్లు తీపి, పులుపు కలిసిన రుచితో ఉంటాయి. ఈ పండ్లు పోషకాల గనులని, మార్కెట్లో కనిపిస్తే వదలొద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ పండ్లలో ఉండే పోషకాలేంటి? ఏయే కాలాల్లో లభిస్తాయి? వీటిని తినడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలుంటాయి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటి? : మల్బరీ పండ్లలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, ఆంథోసయనిన్స్‌ లాంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయని ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త పిడిగం సైదయ్య వివరించారు. ఈ ఫలాల్లో ఉండే రెస్వరెట్రాల్‌ రసాయనం తదితరాలు యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటాయని చెప్పారు. వీటిని తరచూ తింటుంటే కీళ్లు, కండరాల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందన్నారు. ఆర్థరైటిస్‌ ఉన్నవారికి మేలు జరుగుతుందని చెప్పారు. వీటిలో డీఎన్‌జే సమ్మేళనం ఉంటుందని, డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికి ఈ ఫ్రూట్స్​ ఎంతో మేలు చేస్తాయని పిడిగం సైదయ్య వివరించారు. ఈ పండ్లలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయని తెలిపారు.

  • శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి.
  • మల్బరీ పండ్లలో ఉండే పొటాషియం రక్త సరఫరాను మెరుగుపరుస్తుంది.
  • బీపీ నియంత్రణలో ఉంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఈ పండ్లలో విటమిన్‌-సి అధికంగా ఉంటుంది.
  • శక్తిమంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తుంది.
  • ఈ పండ్లలో కె, ఇ విటమిన్లు, ఫైబర్‌ అధికంగా ఉంటాయి.
  • విటమిన్లు - బి1,2,3, ఇ తో పాటు పొటాషియం, జింక్‌
  • యాంటీ క్యాన్సర్‌ గుణాలున్నాయి.
  • మల్బరీల్లో ఉండే పీచు బరువుని తగ్గిస్తుంది. క్యాన్సర్‌ కణాలను నిర్మూలించే ఆంతోసైనిన్‌లు ఇందులో పుష్కలంగా ఉండి పెద్దపేగు, చర్మ, ప్రొస్టేట్‌ క్యాన్సర్లను దరిచేరనివ్వవు. .
  • మూత్రపిండాల వ్యాధి, రక్తహీనతను తగ్గిస్తాయి.
  • రోగనిరోధకశక్తిని మెరుగు పరచడంలోనూ మల్బరీలు ప్రధానపాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్‌- సి ఇన్‌ఫెక్షన్లను దరిచేరనీయదు.
  • విటమిన్‌- కె, కాల్షియం, ఐరన్‌ పోషకాలు ఎముకలు గుల్లబారకుండా కాపాడతాయి.

అన్ని కాలాల్లోనూ : ఈ పండ్లు అన్ని కాలాల్లోనూ నగరాలు, పట్టణాల్లో సూపర్​ మార్కెట్​లు, మాల్స్​లో లభిస్తుంటాయి. ఇ- కామర్స్​ సంస్థలు వీటిని సరఫరా చేస్తుంటాయి. అధిక శాతం రైతులు పట్టు పురుగుల ఆహారం కోసమే మల్బరీ సాగును చేపడుతుంటారు. అయితే వీటి పండ్లు పోషకాల గనులని తెలిసి క్రమంగా వినియోగం పెరుగుతుండడంతో రైతులు ఈ దిశగా సాగు చేయడంపై దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో దాదాపు 800 ఎకరాల్లో ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, బంగాల్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మల్బరీ తోటలు సాగవుతున్నాయి.

ఆరోగ్యకరజీవన విధానంలో ఆహారం పాత్ర : ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఒక వరం అని చెప్పవచ్చు. ప్రతి రోజూ తగినంత పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకున్నపుడే అది సాధ్యం. ఈ ఆరోగ్యమనేది ఎక్కడో దొరకదు. మన చుట్టూ లభించే తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పప్పుదినుసులు, మాంసకృత్తులు తదితర వాటిని తగు మొత్తంలో తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. పౌష్టికాహార లోపం తలెత్తితే పలు అనారోగ్యాలు వేధిస్తాయి. అందువల్ల రోజువారీ ఆహారంలో ఈ పండ్లను కూడా భాగం చేసుకున్నట్లయితే మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మన ములుగులో అవకాడో సాగు - ఒక్క పండులో ఎన్ని పోషక విలువలో!

ఈ పండ్లను చిన్న చూపు చూస్తున్నారా? - షుగర్ కంట్రోల్​​ నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు ఎన్నో ప్రయోజనాలట!

