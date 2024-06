ETV Bharat / state

కొత్త బస్సులు తేకపోతిరి - ఉన్న బస్సులు ఆపేస్తిరి - మేమెట్లా ప్రయాణించేది సారూ! - Bus Facility Issues In Telangana

TGSRTC Bus Facility Not Available in Many Villages of Telangana ( ETV Bharat )