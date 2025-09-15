ETV Bharat / state

తెలంగాణలో వాహనాల వరద - 1.77 కోట్లు దాటినట్లు వెల్లడించిన రవాణా శాఖ

రాష్ట్రంలో 1.77 కోట్లకు చేరిన వాహనాల సంఖ్య - 23 లక్షలు దాటిన కార్లు - ఏటా కొత్తగా రోడ్డెక్కుతున్నవి 9 లక్షలకు పైమాటే - 2014తో పోలిస్తే 150 శాతం వృద్ధి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 10:01 AM IST

Vehicles Increased In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల వాహనాల సంఖ్య 1.77 కోట్లు దాటింది. ఇందులో ప్రతి మూడు వాహనాల్లో రెండు మోటారు సైకిళ్లే ఉన్నాయి. కార్లు రెండో స్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాత మూడో స్థానంలో ట్రాక్టర్లు, ట్రైలర్లు నాలుగో స్థానంలో గూడ్సు వాహనాలు, ఐదో స్థానంలో ఆటోలు ఉన్నాయి. 2014లో ఉన్న 71.52 లక్షల వాహనాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం 150 శాతం పెరుగుదల ఉంది. 2025 మార్చి 31 వరకు రాష్ట్రంలో మొత్తం వాహనాలు 1.73 కోట్లు ఉండగా, ఆగస్టు 31 నాటికి ఆ సంఖ్య కోటి 77 లక్షలు దాటడం గమనార్హం. అంటే 5 నెలల్లోనే 4 లక్షల వాహనాలను ప్రజలు కొనుగోలు చేశారు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు నియమించిన రోడ్డు భద్రత కమిటీ ఇటీవల రాష్ట్రానికి వచ్చిన సందర్భంగా వాహనాల లెక్కల్ని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ఈ మేరకు వెల్లడించింది.

ప్రతి నెలా కొత్తగా రోడ్డెక్కేవి 77,500 : ప్రతి సంవత్సరం సగటున 9.3 లక్షల కొత్త వాహనాలు రోడ్డు మీదకు వస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం నెలకు సుమారు 77,500 వాహనాలు కొత్తగా వస్తున్నాయి. సరకుల్ని రవాణా చేసే గూడ్సు బండ్ల సంఖ్య కూడా భారీ సంఖ్యలోనే పెరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6.56 లక్షల వాహనాలు ఉండగా సింహభాగం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజ్​గిరి జిల్లాల్లోనే ఉన్నాయి. మోటారు సైకిళ్లలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ తర్వాత కరీంనగర్, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలు ఉన్నాయి.

ఆదాయం కూడా భారీగానే : వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో రవాణా శాఖ ఖజానాకు ఆదాయం కూడా భారీగానే వస్తోంది. ప్రధానంగా వ్యక్తిగత వాహనాల నుంచి లైఫ్‌ట్యాక్స్‌ రూపంలో, రవాణా వాహనాల ద్వారా క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్​ల రూపంలో వస్తోంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రూ.6,990.29 కోట్ల ఆదాయం రవాణాశాఖకు లభించింది. 2014-15లో వచ్చిన 1,854.48 కోట్లతో పోల్చి చూస్తే ఈ మొత్తం రూ.ఐదువేల కోట్ల కన్నా ఎక్కువే. ఆదాయ వృద్ధి మాత్రం 2023-24లో 9.38 శాతంగానే ఉంది. 2022-23లో ఏకంగా 60.92 శాతం, 2021-22లో 23 శాతం మేర ఆదాయంలో వృద్ధి నమోదైంది.

మార్చి 31 నాటికి వాహనాలిలా..
1,27,52,564 మోటారు సైకిళ్లు
23,47,479 కార్లు
7,74,659 ట్రాక్టర్లు, ట్రైలర్లు
6,56,413 గూడ్సు వాహనాలు
5,14,883 ఆటో రిక్షాలు
1,71,183 మ్యాక్సి, మోటారుక్యాబ్​లు
31,225స్కూల్, కాలేజ్ బస్సులు
9,071 స్టేజి క్యారేజీలు
8,644 కాంట్రాక్ట్ క్యారేజీలు
306 ఈ-రిక్షాలు
98,080 ఇతర వాహనాలు

2026 డిసెంబరు 31 వరకు తెలంగాణలో విద్యుత్‌ వాహనాలు ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ అయితే అన్నింటికీ సంబంధిత రుసుము నుంచి మినహాయింపును ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. అవసరమైతే ఈ గడువును పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. పన్నులు, ఫీజుల మినహాయింపుతో ఏటా రూ.వందల కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వం కోల్పోయినా రాష్ట్రంలో వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఈవీ నూతన పాలసీ రూపొందించినట్లు గతంలో రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. కొత్త ఈవీ వాహనం ఏ కంపెనీది కొనుగోలు చేసినా రాయితీ వర్తించనుంది. భవిష్యత్‌ తరాలను కాలుష్యం నుంచి రక్షించుకునేందుకు ఇదోక మార్గమని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.

