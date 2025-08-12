Outdated RTC Buses In Hyderabad : రాజధానిలో ప్రజలు రోజూ ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. ఉపాధి కోసం, అవసరాలరీత్యా వివిధ ప్రాంతాలవారు ప్రతినిత్యం నగరానికి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఆర్టీసీ బస్సులలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత అవసరాల దృష్ట్యా మహా నగరంలో సుమారు 7 వేల బస్సులు అవసరం ఉండగా ఆర్టీసీ కేవలం 2,800 బస్సులతో నెట్టుకొస్తోంది. వాటిలో సుమారు 700 బస్సులు డొక్కువే. నిత్యం ఐదు నుంచి పది బస్సులు పలు సమస్యలతో నడి రోడ్డుపై మొరాయిస్తూ ఆగిపోతున్నాయి.
రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ప్రయాణికులు ఔటర్ను దాటి ఆర్ఆర్ఆర్ వరకు విస్తరిస్తున్న కాలనీలు, జనావాసాల దృష్ట్యా మరిన్ని బస్సులు అవరసం ఏర్పడింది. కాగా 3 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు సమకూర్చుకుంటామని ఆర్టీసీ చెబుతున్నప్పటికీ అవి ఎప్పుడు రోడ్డెక్కుతాయి అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. కాలం చెల్లిన బస్సుల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఏసీ కేటగిరీలకు చెందిన అద్దె బస్సులను ప్రవేశ పెట్టడం మినహా ప్రజావసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త బస్సులు రావటం లేదు.
తగినన్ని బస్సులు లేక అవస్థలు : మహిళలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ఉండటంతో మెట్రో, వ్యక్తిగత వాహనాల్లో వెళ్లే మహిళలు సైతం ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. ఈ కాణం వల్ల బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతోంది. అయితే పెరిగిన జనాభాకు తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.
కాలం చెల్లిన బస్సులు పెరిగి : దీనికి తోడు కాలం చెల్లిన బస్సులు పెరిగి నగర రోడ్లపై శబ్ధ కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యాలకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ రీజియన్లో 15 ఏళ్లు దాటిన బస్సులు సుమారుగా 250, పదేళ్లు దాటివి 350 ఉండగా సికింద్రాబాద్ రీజియన్ పరిధిలో 15 ఏళ్లు దాటినవి 300, పదేళ్లు దాటిన బస్సులు 300 ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇవి రోజుకు కనీసం 6 నుంచి 8 ట్రిప్పులు తిరుగుతాయి. ఈ లెక్కన కాలుష్యం ఏ స్థాయిలో పెరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వివిధ జిల్లాల నుంచి నగరానికి డొక్కు బస్సులు : ప్రస్తుత ఆర్థిక ఇబ్బందులు నేపథ్యంలో వీలైనంత వరకు అద్దె పద్ధతిలోనే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఆర్టీసీ తీసుకుంటోంది. జిల్లాలో రోజుకు 400 నుంచి 450 కిలోమీటర్లు తిరిగే ఈ బస్సులు గ్రేటర్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ సమస్యలతో సగటున 220 కిలోమీటర్లే తిరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో 10 నుంచి 12 లక్షల కిలోమీటర్లు తిరిగిన బస్సులను హైదరాబాద్కు తీసుకొస్తున్నారు. 15 లక్షల కి.మీ దాటినవి కూడా రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి. వీటి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో పొగ వెలువడుతోంది. కాగా వరంగల్, హనుమకొండ, యాదాద్రి జిల్లాల నుంచి రాకపోకలు సాగించే బస్సులు విపరీతంగా పొగ విడుదల చేస్తున్నాయని ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ప్రభుత్వం బకాయిలు అన్ని చెల్లిస్తేనే ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కొత్త బస్సులు కొనే అవకాసాలు కనిపిస్తున్నాయి.
