1984 ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం - అప్పటి ఘట్టాలను వివరించే ‘సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకావిష్కరణ!

అన్నకు మద్దతుగా కదిలిన ఆంధ్రావని - నాటి కేంద్ర పెద్దల కుట్రలను తిప్పికొట్టిన జనం

NTR Sajeeva Charitra Book Launch In Vijayawada
NTR Sajeeva Charitra Book Launch In Vijayawada (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
NTR Sajeeva Charitra Book Launch In Vijayawada: పార్టీ స్థాపించిన తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఎన్టీఆర్‌ను పదవీచ్యుతుడిని చేసిన తర్వాత, కాంగ్రేసేతర రాజకీయ పార్టీలు ఆయనకు అండగా నిలిచాయి. యావత్‌ రాష్ట్రం ఆయననే అనుసరించింది. ఆయన తిరిగి సీఎం అయ్యేంత వరకు అన్ని వర్గాలూ ఆయన వెంటే నడిచాయి. ఉక్కు మహిళగా పేరు గాంచిన నాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉవ్వెత్తున లేచిన ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమానికి తలొగ్గాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఎన్టీఆర్‌ ప్రభుత్వాన్ని పునః ప్రతిష్ఠించారు. ఈ ఉద్యమం దేశంలోని కాంగ్రెసేతర పక్షాలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు మార్గం సుగమం చేసింది.

ఇలా 1984లో ఎన్టీఆర్‌ ప్రభుత్వం బర్తరఫ్‌ తర్వాత సాగిన ఉద్యమంలోని ప్రధాన ఘట్టాలు, దానికి దారితీసిన పరిస్థితులను టీడీపీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు, ఎన్టీఆర్‌ లిటరేచర్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ టి.డి జనార్దన్, విక్రమ్‌ పూల అక్షరబద్ధం చేశారు. దానిని ‘సజీవ చరిత్ర’ పేరుతో పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ పుస్తకాన్ని మంగళవారం విజయవాడ శివారు కృష్ణా జిల్లా పోరంకిలోని మురళీ రిసార్ట్స్‌లో ఆవిష్కరించనున్నారు. ముఖ్య అతిథులుగా సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, త్రిపుర గవర్నర్‌ ఎన్‌.ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్‌ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, ఎన్టీఆర్‌ కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ హాజరుకానున్నారు.

పుస్తకం వెనుక భాగం (EENADU)

నాటి నుంచి చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు: ఈ పుస్తకంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన చంద్రబాబు, వెంకయ్యనాయుడు, అయ్యన్నపాత్రుడు, ఇంద్రసేనారెడ్డి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఈ పుస్తకానికి గోవా గవర్నర్‌ అశోక్‌ గజపతిరాజు ముందు మాట రాశారు. ఎన్టీఆర్‌తో తన అనుబంధం, టీడీపీలో తన పాత్ర గురించి ఆయన వివరించారు. 1982 మార్చి 21న హైదరాబాద్‌లోని రామకృష్ణా స్టూడియోలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి, ప్రజాసేవ నిమిత్తం తాను రాజకీయాల్లో వస్తున్నట్లు ప్రకటించిన నాటి నుంచి చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలను పుస్తకంలో వివరించారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్న నాదెండ్ల భాస్కరరావు, ఆయనతో పాటు కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరారు. పార్టీ పెట్టిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం ఎన్టీఆర్‌ సుడిగాలిలా తిరిగారు.

NTR Sajeeva Charitra Book Launch In Vijayawada
పుస్తకం వెనుక భాగం (EENADU)

ఎన్టీఆర్‌ హవాను అడ్డుకునేందుకు కేంద్రం ఎన్నికలను ముందుకు తీసుకువచ్చింది. అయినా ఆయన హవాను అడ్డుకోలేకపోయింది. అఖండ మెజార్టీతో టీడీపీ గెలవడం, ఎన్టీఆర్‌ సీఎం కావడం చకచకా జరిగిపోయాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్టీఆర్‌ మంత్రిమండలిలో ఆర్థిక మంత్రి నాదెండ్ల భాస్కరరావు అంతర్గత రాజకీయాలను, ఆయన కేంద్రంతో చేతులు కలిపిన తీరును ఇందులో వివరించారు. అమెరికా వెళ్లిన తర్వాత అప్పటి గవర్నర్‌ రామ్‌లాల్‌ ఎన్టీఆర్‌ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్‌ చేయడం, నాదెండ్లను సీఎం చేయడంతో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం ప్రారంభమైంది.

హస్తినలో జరిగిన అనేక సంఘటనలను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. వాటిలో ఎన్టీఆర్‌ వర్గం ఎమ్మెల్యేలతో బలప్రదర్శన, శిబిరాల ఏర్పాటు, చివరికి ఎన్టీఆర్‌ తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే వరకు సాగిన ఎన్నో ఘట్టాలను పుస్తకంలో వివరించారు. ఉద్యమానికి సంబంధించి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తల క్లిప్పింగులు, ఫొటోలను ఈ పుస్తకంలో పొందుపర్చారు.

దేవేంద్రుడు అసూయపడేలా ప్రజారాజధాని అమరావతి - ఎన్టీఆర్​ ఏఐ ప్రసంగం

ఘనంగా ఎన్టీఆర్‌ జయంతి వేడుకలు - అభిమానాన్ని చాటుకున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు

