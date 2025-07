ETV Bharat / state

ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంలో ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పోలీసు కమిషనరేట్​ - NTR DISTRICT POLICE

NTR District Police Commissionerate Top in the Use of Modern Technology: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పేరు రాష్ట్రంలో మార్మోగుతోంది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో, నేరాలను నియంత్రించడంలో తనదైన ప్రత్యేకత చాటుతూ, నూతన ఆవిష్కరణలకు వేదిక అవుతోంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంపై ఆసక్తి ఉన్న ఎస్​.వి. రాజశేఖర బాబు సీపీగా కొలువుదీరాక అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టడం, సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.

సకల జన 'సురక్ష' ప్రతి ఠాణలో అన్ని వర్గాల ప్రజలతో 'సురక్ష' కమిటీలు వేశారు. తర్వాత 'సురక్ష 360' పేరుతో అపార్ట్​మెంట్లు, కాలనీలు, గ్రామాల్లో పూర్తిగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. హోంమంత్రి చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభించారు. తాజాగా 'సురక్ష డివైన్' పేరుతో ప్రార్థనా మందిరాల్లో సీసీ కెమెరాలకు నాంది పలికారు.

యాప్​తోడు - సేవలు మెండు: వీఐపీ పర్యటనలు, పండుగల సమయంలో శరవేగంగా బందోబస్తు కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఏపీ పోలీస్ ఈ డిప్లాయిమెంట్ యాప్​'ను తెచ్చారు. దీంతో నిమిషాల్లో బందోబస్తు వేసే వీలుండటంతో ప్రశంసలు అందుకుంది. డీజీపీ హరీష్​ కుమార్ గుప్తా దీనిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం ఏఐ టూల్​తో 'అస్త్రం' యాప్​ను​ రూపొందించారు. నగర ట్రాఫిక్ సమస్యలను క్షణాల్లో గుర్తించి సరిచేసేలా తీర్చిదిద్దారు. 'ఇ-పహారా' యాప్​తో బీట్​ సిస్టమ్​ తెచ్చి, రాత్రుళ్లు అన్ని ప్రాంతాల్లో నిఘా సులభతరం చేశారు.

సీసీ కెమెరాల ద్వారా బందోబస్తు పర్యవేక్షణ (EENADU)

డ్రోన్​ విప్లవంతో భళా: కమిషనరేట్​లో డ్రోన్ విప్లవం, మరో మేలిమలుపు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణేకాక, పోలీసులు వెళ్లలేని మారుమూల ప్రాంతాలకు డ్రోన్లను పంపి సామాజిక వ్యతిరేక శక్తులతో ఆట కట్టించారు. ఇందుకు ప్రతి ఠాణాకు ఒక డ్రోన్​ కేటాయించారు. 70 మంది మహిళా పోలీసులకు డ్రోన్ ఆపరేషన్​లో శిక్షణ ఇచ్చారు. వారిని డ్రోన్​ పైలట్లుగా తీర్చి దిద్దారు.