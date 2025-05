ETV Bharat / state

అలాంటి మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? - ఆరోగ్యానికి పెను ముప్పే - COLLECTOR REVIEW ON RIPEN MANGOES

Collector Review on Use of Chemicals for Mangoes: కాల్షియం కార్బైడ్‌ వంటి హానికర రసాయనాలు వాడిన మామిడి పండ్లు తింటే ఆరోగ్యానికి పెను ముప్పు తప్పదని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్‌ జి. లక్ష్మీశ హెచ్చరించారు. నిగనిగలాడే మామిడి పండ్లను చూసి మోసపోవద్దని హితవు పలికారు. మామిడి పండ్లు కొనుగోలులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై, వినియోగదారుల సంఘాల భాగస్వామ్యంతో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలని సూచించారు.

ఈ క్రమంలో మామిడి పండ్ల మార్కెట్​లలో తనిఖీలను ముమ్మరం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. నిషేధిత రసాయనాలను వాడినట్టు రుజువైతే క్రిమినల్‌ కేసులను నమోదు చేయాలని పేర్కొన్నారు. విజయవాడలోని కలెక్టరేట్‌లో జిల్లా స్థాయి కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి మామిడి, అరటి, బొప్పాయి వంటి తొందరగా పాడయ్యేందుకు అవకాశం ఉన్న పండ్లను మాగపెట్టడానికి నిషేధిత రసాయనాలను వాడకుండా తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఆయన సమీక్షించారు.