తిరుపతి జిల్లాలో 'పెలికాన్‌ వ్యాలీ'కి ప్రవాసుల శ్రీకారం - యువతకు శిక్షణ, ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:06 AM IST

3 Min Read
US Based NRI Group To Develop It Park Near Tirupati: నిరుద్యోగ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు ఉపాధి కల్పించేందుకు అమెరికాలోని ఐటీ, ఆర్థిక రంగాల నిపుణులు ముందుకొచ్చారు. రెండు దశాబ్దాల కిందట ఉపాధి కోసం అమెరికా వెళ్లి స్థిరపడిన సుమారు 20 మంది ప్రవాసులు రాష్ట్రంపై మమకారంతో ఇక్కడ ఐటీ పార్కు అభివృద్ధికి సిద్ధమయ్యారు. తొలుత సుమారు రూ.250 కోట్ల సొంత నిధులు వెచ్చించి తిరుపతి జిల్లా దొరవారిసత్రం దగ్గర ‘పెలికాన్‌ వ్యాలీ’ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనికోసం 20 ఎకరాలు కొనుగోలు చేశారు. 2026లో పనులు ప్రారంభించనున్నారు.

ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో అబివృద్ధి: ఐటీ పార్కు ఏర్పాటుకు అనుమతుల కోసం వివిధ విభాగాలకు దరఖాస్తులు చేసినట్లు ప్రాజెక్టు ఎండీ ఎంవీ రావు వెల్లడించారు. ప్రపంచస్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో వాక్‌ టు వర్క్‌ విధానంలో ఈ ఐటీ పార్కు అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. రెండు దశల్లో కలిపి 50 ఎకరాల్లో పార్కు అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నట్లు ప్రాజెక్టు ప్రమోటర్‌ వాణి కూనిశెట్టి చెప్పారు. నేలపట్టు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రానికి దగ్గరలో ఐటీ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తున్నందున పెలికాన్‌ వ్యాలీగా పేరు పెట్టినట్లు చెప్పారు. ఆమె అమెరికాలో ఎఫెక్‌సాఫ్ట్‌ కంపెనీ నిర్వహిస్తున్నారు. న్యూజెర్సీలోని తెలుగు కళాసమితి కోశాధికారిగానూ వ్యవహరిస్తున్నారు.

యువతకు శిక్షణ : ఏపీలోని ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల నుంచి ఏటా సుమారు 2.5 లక్షల మంది యువత బయటకు వస్తున్నారు. వీరిలో చాలామంది ఆంగ్లంపై పట్టు, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌ లోపించి పోటీ ప్రపంచంలో ఉపాధి అవకాశాలను అందుకోలేకపోతున్నారు. వారికి శిక్షణ అందించి, ఉపాధి చూపాలన్నది ఎన్‌ఆర్‌ఐల లక్ష్యం. సాంకేతికత, ఆవిష్కరణ, ఉపాధి కోసం ప్రపంచ స్థాయి ఎకోసిస్టమ్‌ను కల్పించేలా వారు ఓ బృందంగా ఏర్పడి సొంత నిధులతో ఈ పార్కును ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతలో నైపుణ్యాలను పెంచి, ఉపాధి కల్పించాలన్నది వారి ఆలోచన. అమెరికాలో వివిధ కంపెనీల ప్రాజెక్టులను తీసుకొచ్చి, ఇక్కడి యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా యోచిస్తున్నారు.

ఐటీ పార్కు అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు ఆగకుండా, ఆన్‌లైన్‌లో శిక్షణను ప్రారంభించారు. 100 ప్రశ్నలతో కూడిన ‘సైకోమెట్రిక్‌ ఎసెస్‌మెంట్‌’ పరీక్ష ద్వారా యువత సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి, వారికి అవసరమైన శిక్షణను నిపుణులు నిర్ణయిస్తారు. ఈ పరీక్ష నిర్వహించే థర్డ్‌ పార్టీకి అభ్యర్థులు రూ.1000 చొప్పున చెల్లించాలి. కోర్సు పూర్తిచేసిన వారికి సర్టిఫికేషన్‌తో పాటు ఇంటర్వ్యూ ఎదుర్కోవడంపై నిపుణులు శిక్షణనిస్తారు. వారికి ప్లేస్‌మెంట్‌ కల్పించాక కోర్సు ఫీజు కింద రూ.1.80 లక్షల మొత్తాన్ని పలు వాయిదాల్లో వసూలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

శిక్షణకు నిపుణుల బృందం ప్రత్యేక కరిక్యులమ్‌ను రూపొందించింది. హైదరాబాద్‌ వెళ్లి రూ.లక్షలు వెచ్చించి కోర్సులు నేర్చుకునేంత స్తోమత లేనివారికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఆన్‌లైన్‌ శిక్షణ ప్రారంభించినట్లు ఎన్‌ఆర్‌ఐ బృందం తెలిపింది. అమెరికాలో వివిధ కంపెనీల్లో కీలక హోదాల్లో పనిచేస్తున్న నిపుణులతో పాటు చెన్నైలో ఉన్నవారితో కలిపి సుమారు 100 మందికి పైగా నిపుణులు శిక్షణ ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కానున్నారు.

నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలు

  • మెట్రోపాలిటన్‌ కాని వాతావరణంలో పట్టణ స్థాయి అవకాశాలను అందించడం.
  • ఉద్యోగులకు ప్రయాణ సమయం, ఖర్చులు, పని ఒత్తిడి తగ్గించి, వారికి పనిలో నైపుణ్యం, జీవన సమతుల్యత కల్పించడం.
  • చిన్న పట్టణాల్లో ఉపాధి చూపడం ద్వారా మెట్రో యువతతో పోటీపడేలా సిద్ధం చేయడం.
  • నిపుణుల శిక్షణ ద్వారా నిరుద్యోగుల సంపాదన సామర్థ్యాన్ని పెంచడం.
  • ఇంజినీరింగ్‌ గ్రాడ్యుయేట్లను ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న సేల్స్‌ఫోర్స్‌ నిపుణులుగా మార్చేందుకు సమగ్ర శిక్షణ. ప్లేస్‌మెంట్‌ గ్యారంటీ కల్పించడం.
  • జీవితంలో సవాళ్లు ఎదుర్కొనేలా ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుకునేందుకు సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్‌ నేర్పించడం.
  • క్యాంపస్‌ నియామక డ్రైవ్‌లు నిర్వహించేందుకు భాగస్వామ్య కంపెనీలను ఆహ్వానించడం.

