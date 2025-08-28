ETV Bharat / state

తిరుపతి-కాట్పాడి లైన్​ డబ్లింగ్​కు భూసేకరణ - రైల్వేశాఖ నోటిఫికేషన్​ - TIRUPATI TO KATPADI RAILWAY LINE

తిరుపతి-కాట్పాడి రైల్వేలైన్‌ భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - ఎనిమిది నెలల్లో పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:16 PM IST

TIRUPATI TO KATPADI RAILWAY LINE : తిరుపతి-పాకాల-కాట్పాడి రైల్వేలైన్‌ను డబ్లింగ్‌ చేయాలన్నది దశాబ్దాలుగా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లావాసుల డిమాండ్‌. ఏప్రిల్‌లో కేంద్ర కేబినెట్‌ ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపినా భూసేకరణపై రైల్వేశాఖ నుంచి స్పష్టత లేదు. ప్రాథమికంగా తిరుపతి-పాకాల వరకు సర్వే చేసినా పాకాల-కాట్పాడి లైన్‌పై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. తాజాగా జిల్లాతోపాటు తమిళనాడులోని వేలూరు జిల్లాలోనూ భూసేకరణ దిశగా కదలాలని రైల్వేశాఖ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు ఈ అంశంపై దృష్టి సారించనున్నారు.

రోజూ 40కిపైగా రైళ్లు రాకపోకలు : తిరుపతి-పాకాల-కాట్పాడి రైలు మార్గంలో రోజూ 40కిపైగా రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఒకే లైన్‌ ఉండటంతో చిత్తూరులో ముఖ్యమైన రైళ్లు ఆగడం లేదు. ప్రయాణికులు తిరుపతి లేదా కాట్పాడిలో దిగాల్సిందే. ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లు వస్తే ప్యాసింజర్లు ఆగాల్సిందే. ఈ ఇబ్బందులు తీర్చేందుకు డబ్లింగ్‌ చేయాలన్న ప్రతిపాదనలకు కూటమి ప్రభుత్వంలో మోక్షం కలిగింది.

పర్యాటక ప్రాంతాలు అభివృద్ధి : డబ్లింగ్‌ పూర్తయితే చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలు పర్యాటకం, పారిశ్రామికంగా పురోగమిస్తాయి. శ్రీసిటీ, రేణిగుంట, ఏర్పేడు ఈఎంసీలు, గూడూరు, సూళ్లూరుపేటలోని పారిశ్రామికవాడలతోపాటు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి గ్రానైట్, మామిడి ఉత్పత్తుల రవాణా సులభతరమవుతుంది. రెండు మూడు రోజులు యాత్రికులు ఉండేలా పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయొచ్చు.

మార్చి నాటికి సర్వే ప్రక్రియ కొలిక్కి : తిరుపతి-పాకాల-కాట్పాడి రైల్వే లైన్‌ను రెండు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ఆరు-ఎనిమిది నెలల్లో అవసరమైన స్థలాన్ని రైల్వేశాఖకు అప్పగించనున్నారు. పాకాల-కాట్పాడి మధ్య ఉన్న లైన్‌ చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలోకి వస్తుంది. జిల్లాలో వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి సర్వే ప్రక్రియను కొలిక్కి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. ఈలోగా డబ్లింగ్‌ పనులకు టెండర్లు ఖరారయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అనుకుంటున్నారు.

త్వరగా భూసేకరణ చేస్తాం : ' సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో తిరుపతి- పాకాల డబ్లింగ్‌కు ప్రాథమికంగా సర్వే నిర్వహించాం. త్వరగా భూసేకరణ చేసి రైల్వేశాఖకు అప్పగిస్తాం. వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటాం' అని తిరుపతి జేసీ శుభం భన్సల్ తెలిపారు.

Tirupati Pakala Katpadi Doubling Works : తిరుపతి-పాకాల-కాట్పాడి మధ్య 104 కిలోమీటర్ల మేర డబ్లింగ్‌ పనులకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. రూ.1,332 కోట్లతో ఈ పనులు చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. తిరుపతి-పాకాల-కాట్పాడి డబ్లింగ్ పనులతో 35 లక్షల పనిదినాలు కల్పించే అవకాశం ఉందని అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. ఈ పనుల ద్వారా 400 గ్రామాల్లోని 14 లక్షల మంది జనాభా లబ్ధి పొందుతారన్నారు. మరోవైపు పర్యాటకంగా ఎంతో అభివృద్ధి జరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంటుందన్నారు. లక్షల సంఖ్యలో సందర్శకులు వస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ డబ్లింగ్‌ ప్రాంతంలోనే తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, చంద్రగిరి కోట ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. అలాగే ఏటా రూ.120.85 కోట్ల ఆదాయం పెరుగుతుందని, 24 నిమిషాలు సమయం ఆదా అవ్వనుందని తెలిపారు.

'అదేవిధంగా తిరుపతి, వెల్లూరు ప్రాంతాలు వైద్య, విద్య హబ్‌లుగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాయలసీమ రీజియన్‌కు లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్‌, సిమెంట్‌, స్టీల్‌ తయారీ కంపెనీలు లబ్ధి పొందనున్నాయి. ప్రాజెక్టు ద్వారా చిత్తూరు, తిరుపతి, వెల్లూరు జిల్లాకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఇందులో భాగంగా 17 మేజర్‌, 327 మైనర్‌ వంతెనలు వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా 7 పైవంతెనలు, 30 అండర్‌ పాస్‌ బ్రిడ్జ్‌లు రానున్నాయని' అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ పేర్కొన్నారు.

