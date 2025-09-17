ఆర్టీసీలో 1743 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - జీతం ఎంతో తెలుసా?
ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల భర్తీ - నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి - అక్టోబర్ 8 నుంచి 28 వరకు దరఖాస్తు గడువు
Published : September 17, 2025 at 5:06 PM IST
Notification for Driver and Shramik Posts in Telangana RTC : తెలంగాణ ఆర్టీసీలో డ్రైవర్, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి బోర్డు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 1000 డ్రైవర్, 743 శ్రామిక్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ 8వ తేదీ నుంచి 28 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం www.tgprb.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని సూచించారు.