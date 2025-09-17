ETV Bharat / state

ఆర్టీసీలో 1743 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌ - జీతం ఎంతో తెలుసా?

ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల భర్తీ - నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి - అక్టోబర్ 8 నుంచి 28 వరకు దరఖాస్తు గడువు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 5:06 PM IST

Notification for Driver and Shramik Posts in Telangana RTC : తెలంగాణ ఆర్టీసీలో డ్రైవర్, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి బోర్డు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 1000 డ్రైవర్, 743 శ్రామిక్​ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ 8వ తేదీ నుంచి 28 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం www.tgprb.in వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించాలని సూచించారు.

