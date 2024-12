ETV Bharat / state

'అప్పుడెప్పుడో ఇచ్చిన ఇళ్లకు.. ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల కిస్తీలతోపాటు వడ్డీ కట్టాలా ?' - NOTICE TO PAY DEBT FOR HOUSE

Notices to Beneficiaries to Pay Debt in Wanaparthy ( ETV Bharat )