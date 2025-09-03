ETV Bharat / state

మమ్మీ దావత్​లో నాన్​వెజ్​ పెడ్తారా? - మాంసం ప్రియుల తీరే వేరు - NON VEG CONSUMPTION RAISED

పెరుగుతున్న నాన్​వెజ్​ ప్రియులు - వారానికి నాలుగుసార్లు తింటున్న జనం - పండగ వేళల్లో, ఆదివారాల్లో అత్యధికంగా అమ్మకాలు

Non Veg Consumption Increasing in Telangana
Non Veg Consumption Increasing in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 4:23 PM IST

Non Veg Consumption Increasing in Telangana : కరోనా తర్వాత ఆహార శైలిలో చాలా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. శరీరానికి శక్తినిచ్చే పదార్థాలపై దృష్టి సారించారు. లౌక్​డౌన్​ సమయంలో ఆరోగ్యకర ఆహారంపై దృష్టి సారించారు. అప్పటి నుంచి అదే అలవాటుగా కొనసాగిస్తున్నారు. అప్పట్లో చికెన్​ తినాలని చెప్పేసరిగా దానికి బాగా అలవాటు పడిపోయారు. అది ఎంతవరకు వెళ్లింది అంటే ప్రస్తుతం మాంసం లేనిది ముద్దతినే పరిస్థితి లేకుండాపోయింది. అందులో ముఖ్యంగా చికెన్ అగ్రభాగాన నిలిచింది.

నాన్​వెజ్​ ఉంటేనే వస్తాం : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 11,42,708 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అందులో 30 శాతం మంది కూరగాయల భోజనంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మిగతా వారు మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు. 70 శాతం కుటుంబాల్లో వారానికి నాలుగుసార్లు మాంసం లేనిది తినడం లేదు. కొవిడ్‌ కంటే ముందు వారానికి ఒక్కసారి తినేవారు. అప్పటి నుంచి చేపలు, చికెన్, మటన్‌ లేకుంటే ఆ రోజు ఇంట్లో తిండి తినడానికి ఇష్టపడడం లేదు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 6లక్షలకు పైగా చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరు ఏ శుభకార్యానికి వెళ్లినా అక్కడ కూరగాయల భోజనం ఉంటే తినేందుకు ఇష్టపడడం లేదు. దావత్​కు వెళ్లే ముందు అక్కడ నాన్​వెజ్​ పెడ్తారా లేదా మమ్మీ అని అడిగి మరీ వెళ్తారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులో ఎవరైనా బయటకు తీసుకెళ్లి నాన్​వెజ్​ తినిపిస్తున్నారు.

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో రోజుకు 83 టన్నుల చికెన్‌ వినియోగిస్తారు. ఆదివారం, పండుగల వేళల్లో 85 నుంచి 90 టన్నుల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. గత ఐదేళ్ల క్రితం 49 టన్నుల వాడకం ఉండగా ఇప్పుడు అదనంగా 34 టన్నులు పెరిగింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 4115 చికెన్‌ దుకాణాలు ఉన్నాయి. ప్రతి దుకాణంలో రోజుకు 30 నుంచి 50 కిలోల వరకు అమ్మకాలు చేపడుతున్నారు. ప్రత్యేక రోజుల్లో అమ్మకాలు రెట్టింపు సంఖ్యలో జరుగుతుంటాయి.

తగ్గుతున్న నాన్​వెజ్​ నాణ్యత : కరోనా తర్వత నాన్​వెజ్​ ప్రియులు పెరిగిపోయారు. వారంలో నాలుగు రోజులు కచ్చితంగా తింటున్నారు. అలాగే ఫుడ్ డెలివరీ యాప్​ల పుణ్యమా అని మూడేళ్లుగా అనేకమంది మాంసాహారం లాగించేస్తున్నట్లు వివిధ సర్వేల్లోనూ తేలింది. బిర్యానీ సెంటర్లూ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చికెన్​, మటన్​ విక్రయాలు పెరిగిపోయాయి. ఫలితంగా మాంసంలో నాణ్యత పైనా అధికారులు దృష్టి సారించాలనే డిమాండ్​లు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి.

ధ్రువీకరణ లేకుండానే మాంసాహారం విక్రయాలు : వధించ జీవాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయా? లేదా రోగాలతో బాధపడుతున్నాయా? అని అని పరీక్షించే పశువైద్యాధికారులు, పర్యవేక్షించాల్సిన పారిశుద్ధ్య అధికారుల జాడే ఉండటం లేదు. మాంసం వ్యాపారులదే ఇష్టారాజ్యంగా మారింది. వధశాలతో శుభ్రత పాటించరు. రహదారి పక్కనే దుమ్ము, ధూళిలోనే విక్రయిస్తున్నారు. ఖమ్మం, ఆహార కల్తీలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నట్లు జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (ఎన్‌సీఆర్‌బీ) తాజా నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. ఇకనైనా యంత్రాంగాలు మేల్కోవాలి. ధ్రువీకరణ లేకుండానే ఆయాచోట్ల మాంసం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకేరోజు విక్రయించాలి కానీ మిగిలిన వాటిని ఫ్రిజ్​లో పెట్టి అమ్ముతున్నారు.

