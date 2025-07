ETV Bharat / state

తెలంగాణలో డిగ్రీ చేయాలనుకునే 'నాన్​లోకల్స్​'కు గుడ్​న్యూస్​ - ఆ అడ్మిషన్లు మీరూ పొందొచ్చు - DEGREE ADMISSIONS FOR NON LOCALS

Non Locals Have Chance in Degree Admission ( ETV Bharat )