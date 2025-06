ETV Bharat / state

రామరామ! - భద్రాచలం ఆలయంలో అన్యమత ప్రచారం - NON HINDU CAMPAIGN IN BHADRACHALAM

Non Hindu Campaign in Bhadrachalam ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 2, 2025 at 1:23 PM IST 2 Min Read

Non Hindu Campaign in Bhadrachalam : దక్షిణ అయోధ్యగా ప్రసిద్ధి చెందిన భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో అపచారం చోటు చేసుకుంది. ఆ ఘటన భక్తులను కలవరానికి గురి చేసింది. స్వామివారి శేష వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తే దేవుడి కటాక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. దేవస్థానం నుంచి హక్కులు పొందిన వ్యాపారి నిర్వహిస్తున్న శేష వస్త్రాల విక్రయ దుకాణంలో అన్యమత ప్రచార సంచిలో పెట్టి వస్త్రాలు అమ్ముతుండటంపై భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో : భక్తులు దైవ దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు మొక్కులు చెల్లించుకోవడంలో భాగంగా సీతారాముల వారికి వస్త్రాలను సమర్పిస్తుంటారు. అనంతరం వీటిని సేకరించి అదే ప్రాంగణంలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయం పక్కన విక్రయిస్తుంటారు. ఇందుకు ఓ వ్యాపారి సంవత్సరానికి రూ.50,000 ఆలయానికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఆ దుకాణంపై సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో అన్యమత ప్రచార సంచులను ఏదో ఒక రూపంలో భక్తులకు అంటగట్టి అపచారం చేస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. సంచుల పైభాగంలో అన్యమత ప్రచార స్లోగన్‌ (ETV Bharat)

ఏం జరిగిందంటే? : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని గుంటూరుకు చెందిన కొందరు భక్తులు ఆదివారం భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయానికి వచ్చారు. అనంతరం రామయ్యను దర్శించుకుని రూ.1,100 చెల్లించి 2 చీరలను కొనుకున్నారు. దుకాణంలో పని చేస్తున్న వారు వీటిని 2 సంచుల్లో పెట్టి వారికి అందించారు. కొద్దిసేపటి తరువాత ఆ సంచులపై ఉన్న అన్యమత ప్రచార స్లోగన్ చూసి వారు అవాక్కయ్యారు. ఇదేంటని అడిగితే దుకాణదారు నుంచి సరైన జవాబు రాలేదని, దీంతో తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవం గురించి ఆలయ అధికారికి ఫిర్యాదు చేసినట్టు భక్తులు వివరించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న భద్రాచల ఆలయ సిబ్బంది దుకాణాన్ని పరిశీలించారు. అక్కడ కొన్ని సంచులపై అన్యమత ప్రచార స్లోగన్‌ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వాటిని అక్కడి నుంచి తొలగించారు. తమ వద్ద ఉన్న అన్ని సంచులపై దేవస్థానం చిత్రాలే ఉంటాయని, ఆ సంచులపై అన్యమత స్లోగన్‌ ఉన్నట్లు తాము చూడలేదని, అవి ఎలా వచ్చాయో కూడా తనకు తెలియదని దుకాణ నిర్వహకులు చెబుతున్నారు. ఆలయ సిబ్బంది మాత్రం ఒకటో రెండో సంచులపై అన్యమత ప్రచార స్లోగన్‌ ఉంటే తొలగించామని, అవి ఏ విధంగా వచ్చాయో తెలుసుకుంటామని తెలిపారు. దుకాణదారునికి నోటీసు ఇచ్చినట్లు ఈఓ తెలిపారు.