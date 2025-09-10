30 ఏళ్లు దాటిన అందరికీ మెడికల్ టెస్ట్! - బయోమెట్రిక్తో 'ఎన్సీడీ' పరీక్షలు
9 వేల మంది ఏఎన్ఎంలకు పరికరాలు అందజేత - రాష్ట్రంలో 30 ఏళ్లు దాటిన అందరికీ రోగ నిర్ధారణ - ప్రతి జిల్లాకు ఏర్పాటు చేసిన నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్(ఎన్సీడీ) కేంద్రాలు
Published : September 10, 2025 at 9:05 AM IST
Non Communication Diseases With Biometric : అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ల వంటి అంటువ్యాధి కాని వ్యాధులు ప్రజలపై పంజా విసురుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని కట్టడి చేసేందుకు ప్రతి జిల్లాకు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. మహిళల్లో క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు ఆరోగ్య మహిళా కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా 30 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి ఎన్సీడీ పరీక్షలు చేయాలని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
ఈ కార్యక్రమం అమలుపై రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 కోట్ల మందికిపైగా ఎన్సీడీ పరీక్షలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కొన్నిచోట్ల పరీక్షలు చేయకున్నా చేసినట్లు లెక్కలు చూపుతుండటంతో ఎన్సీడీ పరీక్షలను మరింత పక్కాగా చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షలు చేసేందుకు సుమారు 9 వేల మంది ఏఎన్ఎంలకు బయోమెట్రిక్ యంత్రాలను అందజేశారు.
- రాష్ట్రంలో ఎన్సీడీ పరీక్షలు ఇప్పటికే మూడు విడతలుగా జరిగాయి. వీటిని ఏఎన్ఎంలు మాన్యువల్గా చేశారు.
- గత 15 రోజులుగా నాలుగో విడత పరీక్షలకు బయోమెట్రిక్ యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
- ఈ ఎన్సీడీ పరీక్షలు చేసిన ప్రతి వ్యక్తి బయోమెట్రిక్ను ఏఎన్ఎంలు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో పరీక్షల్లో కచ్చితత్వం కనిపిస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రత్యేక పోర్టల్లో వివరాలు : ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ కమిషనరేట్ ఎన్సీడీ కోసం ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్ను సిద్ధం చేసి వారి వివరాలన్నీ అందులో నమోదు చేస్తోంది. గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎన్సీడీ పోర్టల్లో వివరాలను నమోదు చేసేవారు. కానీ దీనివల్ల రాష్ట్రంలో జరిగిన పరీక్షల లెక్కలు సరిగా తెలియకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పోర్టల్ను ఇటీవల సిద్ధం చేసింది. వృద్ధుల కోసం తీసుకొచ్చిన పాలియేటివ్ కేర్, జిరియాట్రిక్ కేర్లో చికిత్స పొందిన వారి వివరాలను కూడా ఈ పోర్టల్లోనే నమోదు చేస్తున్నారు.
అంటువ్యాధి లేని వ్యాధుల ప్రమాదానికి కారణాలు : -
- వాయు కాలుష్యం
- క్యాన్సర్
- హృదయ సంబంధ వ్యాధులు
- దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు
- మధుమేహం
- మద్యపానం
- ఊబకాయం / అనారోగ్యకరమైన ఆహారం
- శారీరక నిష్క్రియాత్మకత
- పొగాకు వాడకం
వాటిలో ప్రధానమైనవి హృదయ సంబంధ వ్యాధులు (గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్), క్యాన్సర్, మధుమేహం, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు ప్రపంచంలో దాదాపు మూడోవంతు మరణాలకు కారణమవుతాయి. వాటి కారకాలు సామాజిక, పర్యావరణ, వాణిజ్య, జన్యుపరమైనవి వాటి ఉనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. ప్రతి ఏడాది 70 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న వారు 17 మిలియన్ల మంది ఎన్సీడీ వల్ల మరణిస్తున్నారు. వారిలో 86 శాతం మంది తక్కువ మధ్య-ఆదాయ దేశాలలో నివసిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా వ్యాధులు రావడానికి కారణాలు ఇవే : -
- వేపుళ్లు, జంక్ఫుడ్, టీ, కాఫీలు అధిక వినియోగం
- ఎక్కువ పని, మానసిక ఒత్తిడికి గురికావడం
- అధిక బరువు, మద్యపానం, ధూమపానం
- వ్యాయామానికి సమయం కేటాయించకపోవడం
ఇవీ ఫాలో అయితే సరి : -
- కనీసం రోజుకు 1 గంట సేపు వ్యాయామం, నడక, యోగా, ధ్యానం చేస్తే మంచిది.
- వయసుకు, ఎత్తుకు అనుగుణంగా బరువు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- ఏ పనినైనా చికాకు పడకుండా ప్రణాళిక బద్ధంగా చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి
పెరుగుతున్న అసాంక్రమిక వ్యాధులు - జీవనశైలి మార్చుకోకుంటే ప్రాణాలకు ముప్పే!
