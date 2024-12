ETV Bharat / state

అది జికా వైరస్ కాదు - స్పష్టం చేసిన వైద్యులు - ZIKA VIRUS IN NELLORE DISTRICT

No Zika Virus Symptoms in Venkatapuram ( ETV Bharat )

No Zika Virus Symptoms in Venkatapuram : నెల్లూరు జిల్లాలో వారం రోజులుగా జికా వైరస్ కలకలం రేపింది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రత్యేక వైద్య సిబ్బంది ఆ గ్రామంలో పర్యటించారు. జిల్లాలోని మర్రిపాడు మండలం వెంకటాపురంలో జికా వైరస్ లేదని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. వారం రోజుల క్రితం ఆరేళ్ల బాలుడికి జికా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నాయని అనుమానంతో చెన్నైకి తరలించారు. జికా వైరస్ కలకలంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. అప్రమత్తమైన అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు.

"వెంకటాపురంలో జికా వైరస్ ఉందని ప్రజలు భయపడ్డారు. దీంతో 22 మంది గ్రామస్థుల బ్లడ్ శాంపిల్స్ పూణే ల్యాబ్​కు పంపించాం. 22 మందికి నెగిటివ్ వచ్చింది. ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలు పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి."- డాక్టర్ గోపినాథ్

Seven Years Old Boy Suspected To Infected With Zika Virus : నెల్లూరు జిల్లాలో జికా వైరస్ కలకలం రేప. మర్రిపాడు మండలంలోని ఓ గ్రామంలో ఏడేళ్ల బాలుడికి వారం రోజుల క్రితం ఫిట్స్ వచ్చాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు నెల్లూరులోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన డాక్టర్లు బాలుడికి ఏదో వైరస్ సోకినట్లుగా అనుమానిస్తూ వెంటనే చెన్నైకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా సూచించారు. బాలుడు ప్రస్తుతం చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాడు. బాలుడికి జికా వైరస్ సోకినట్లుగా లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉండడంతో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.

గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంప్ : అయితే వ్యాధి లక్షణాలు పూర్తిగా నిర్ధరణ కాకముందే బాలుడికి వైరస్ సోకిందనే వార్త వైరల్ అవ్వడంతో రాష్ట్ర ప్రత్యేక వైద్య సిబ్బంది ఆ గ్రామంలో పర్యటించారు. అనంతరం బాలుడికి జికా వైరస్ సోకినట్లుగా ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదని వైద్య బృందం స్పష్టం చేసింది. గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఇంకెవరికైనా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నాయేమోనని పరీక్షలు చేపట్టారు.

