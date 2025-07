ETV Bharat / state

నంద్యాల-ఎర్రగుంట్ల మధ్య రైళ్లు ఎక్కడ? - NO TRAIN NANDYAL TO YERRAGUNTLA

No Train Facility in Between Nandyal to Yerraguntla: నంద్యాల-ఎర్రగుంట్ల రైలు మార్గానికి రూ.1,200 కోట్లు వెచ్చించారు. 130 కి.మీ. మేర ఉన్న ఈ మార్గాన్ని తొమ్మిదేళ్ల కిందట ప్రారంభించారు. రోజుకు ఆరు రైళ్లే తిరుగుతున్నాయి. ఇందులో పగటి పూట ఒక ప్యాసింజర్‌ మాత్రమే నడుస్తుంది. విద్యుత్తు లైన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చినా రైళ్ల రాకపోకలు మాత్రం పెరగకపోవడం గమనార్హం. ఈ మార్గం మధ్యలో మద్దూరు, బనగానపల్లి, కోవెలకుంట్ల, సంజామల, నొస్సం, ఉప్పలపాడు, జమ్మలమడుగు, ప్రొద్దుటూరు, ఎర్రగుంట్ల రైల్వేస్టేషన్లు ఉన్నాయి.

ఒక డెమో రైలు మాత్రమే నంద్యాల జిల్లాలోని అన్ని స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. గుంటూరు-తిరుపతి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బనగానపల్లిలో, మచిలీపట్నం-ధర్మవరం ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బనగానపల్లి, కోవెలకుంట్లలో మాత్రమే ఆగుతుంది. సగటున కనీసం 40 మంది ప్రయాణికులు రైలు ఎక్కితే ఆ స్టేషన్‌లో రైలు నిలుస్తుంది. సగటున టిక్కెట్ల రూపంలో రూ.8 వేల ఆదాయం వచ్చే చోట ప్రాంతాల్లో రైలును ఆపుతారు. ఇక నాందేడ్‌-తిరుపతి మధ్య నడుస్తున్న రైలు నంద్యాలలో ఆగుతుంది. మిగతా ఏ స్టేషన్లలోనూ నిలపడం లేదు.

తొలుత రెండు డెమో రైళ్లు- ఒకటి రద్దు : నాందేడ్‌-తిరుపతి వయా నంద్యాల మీదుగా వారంలో ఒక రోజు రైలు నడుస్తుంది. ఇది శుక్రవారం సాయంత్రం నాందేడ్‌లో బయలుదేరి హైదరాబాద్, చర్లపల్లి, నల్గొండ, మార్కాపురం మీదుగా నంద్యాలకు శనివారం ఉదయం 5.30కు నంద్యాలకు వస్తుంది. తిరుపతికి మధ్యాహ్నం ఉదయం 12.30 గంటలకు వెళ్తుంది. ఇదే రైలు తిరుపతిలో మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు బయలుదేరి నంద్యాలకు రాత్రి 8 గంటలకు వస్తుంది. ఈ మార్గంలో ఈ రైళ్లు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. తొలుత రెండు డెమో రైళ్లు ఉండగా ఒకదానిని రద్దు చేశారు.

