మాకు చదువుకోవాలని ఉంది - బడి కట్టించరూ ప్లీజ్! - NO SCHOOL IN POCHAMMA GUDEM

No School in Pochamma Gudem Village ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

No School in Pochamma Gudem Village of Nirmal District : చాలా మంది ఆదివాసి పిల్లలకు విద్య అందడం లేదు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బడి పిల్లలను అసౌకర్యాలు వెంటాడాయి. మావల మండలం బట్టిసావర్గాం పంచాయతీ దుబ్బగూడలో పాఠశాల లేక తడికల షెడ్డులో సగం, దేవుని ఆలయంలో సగం విద్యార్థులు చదువుకోవడం ఈనాడులో ప్రచురితం కావడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పదించి శాశ్వత భవనం ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు నిర్మల్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలోని అడవి బిడ్డలకు 4 కీ.మీ దూరంలో ఉండటంతో చదువుకు దూరం అవుతున్నారు. పాఠశాలను ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ గ్రామస్థులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

ఓ తరాన్ని నిరక్షరాస్యులుగా మార్చినట్లే : నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం వాస్తాపూర్‌ గ్రామ పంచాయతీ అనుబంధ గ్రామం పోచమ్మ గూడెంలో పాఠశాల లేక పిల్లలు విద్యాభ్యాసానికి దూరం అవుతున్నారు. ఊరిలో బండిపై ఆడుకుంటున్నారు. కొందరు అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో చేరాల్సిన వారు కాగా, మరికొందరు ప్రాథమిక విద్యకు చేరువైన వారు కూడా ఉన్నారు. ఆ రెండూ వారికి దగ్గరగా లేవు. అక్షరాలు దిద్దాలన్నా అంగన్‌వాడీలోని బొమ్మలపై ఆడుకోవాలన్నా రాంపూర్‌ లేదా వాస్తాపూర్‌కు వెళ్లాల్సిందే. ఎక్కడికి వెకెళ్లాలన్నా 4 కి.మీ దూరమే. ఆ చిన్న పిల్లల లేత అడుగులకు అడవిగుండా రాళ్ల దారిలో వెళ్లడం సాధ్యం కాని పని. అలాగని ఈ అడవి బిడ్డలను అక్షరాస్యతకు దూరం చేస్తే ఓ తరాన్ని నిరక్షరాస్యులుగా మార్చినట్లే అవుతుంది.