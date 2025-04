ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై చోరీలు - దుర్గమ్మ భక్తులకు భద్రత కరవు - NO SAFETY AT INDRAKEELADRI

Published : April 17, 2025 at 7:53 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

No Safety at Indrakeeladri in Vijayawada: లోకాన్ని రక్షించే ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న జగన్మాత దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు భద్రత ఉంటడం లేదు. ఏటా రెండు కోట్ల వరకు భక్తులొచ్చే దుర్గగడిలోని భద్రతా ప్రమాణాలు దయనీయంగా ఉన్నాయి. పేరుకు వందల కెమెరాలున్నా వాటిని పర్యవేక్షించే సిబ్బంది మాత్రం అంతంతమాత్రంగా ఉన్నారు. కనీసం సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలు వీక్షించే తెరలు కూడా సరిగా లేవు. దీంతో నిఘా వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

నిత్యం చోరీలు జరుగుతున్న వైనం: కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి విజయవాడ దుర్గమ్మని దర్శించుకునేందుకు సాధారణ రోజుల్లో 30 వేల మంది, శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో 50 వేల మందికి పైగా భక్తులు వస్తుంటారు. దీంతో ఇంద్రకీలాద్రి కొండంతా నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది. కానీ భద్రతా ప్రమాణాలు మాత్రం అంతంతమాత్రంగా ఉన్నాయి. ఆలయానికి వంద కోట్లకు పైగా ఆదాయం వస్తుంది. నిధుల కొరత లేనప్పటికీ భద్రతా ప్రమాణాలను పటిష్ట పరచడాన్ని నిర్లక్ష్యంగా వదిలేశారు.

దీంతో తరచూ చోరీలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఆలయంలోని ఘాట్‌రోడ్డులో ఓంకారం మలువు వద్ద నిలిపి ఉంచిన కారులో నుంచి 272 గ్రాముల బంగారాన్ని దొంగలు దోచుకెళ్లారు. కారు నిలిపి ఉంచిన ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాలు పనిచేయక పోవడంతో ఈ చోరీని ఛేదించడం పోలీసులకు కత్తి మీద సాములా తయారైంది. ఈ ఒక్క ప్రదేశంలోనే కాదు, దుర్గగుడి వద్ద చాలా చోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలు దారుణంగా ఉన్నాయి.