వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు చేదు అనుభవం - యువత పోరు యాత్రకు కరవైన స్పందన - YSRCP YUVATHA PORU YATRA ANANTAPUR

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

No Response To YSRCP Yuvatha Poru Yatra in Anantapur District : అనంతపురంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేపట్టిన యువత పోరు యాత్రకు స్పందన కరవైంది. నగరంలోని ఎస్​ఎస్​బీఎన్​ కళాశాలలో విద్యార్థులను తీసుకురావడానికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వెళ్లారు. అయితే విద్యార్థులకు పరీక్షలు ఉన్నాయంటూ కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థులను ర్యాలీకి పంపడానికి నిరాకరించారు. దీంతో కళాశాల యాజమాన్యంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

వీరి మధ్య వాదనలు జరుగుతున్న సమయంలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడంతో వారికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. దాదాపు అరగంట పాటు కళాశాల వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించి ఘర్షణకు పాల్పడిన వారిని హెచ్చరించడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది. ఉన్నవారితోనే జడ్పీ కార్యాలయం నుంచి సప్తగిరి సర్కిల్ మీదుగా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు యువత పోరు యాత్రను చేపట్టారు.

