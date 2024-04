జనాలు లేక వెలవెల బోయిన జగన్ బస్సుయాత్ర - ఎండలోనే కొద్దిపాటి జనం - CM Jagan Bus Yatra

జనాలు లేక వెలవెల బోయిన జగన్ బస్సుయాత్ర - ఎండలోనే కొద్దిపాటి జనం

No Response from People to CM Jagan Bus Yatra: ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం ఎస్టీ రాజాపురం శివారు నుంచి సీఎం జగన్​ బస్సు యాత్ర ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా రంగంపేట మండలం వడిసలేరు చేరుకునేసరికి సీఎం జగన్ బస్సు యాత్రకి జనాదరణ కరవైంది. ఈ యాత్రలో సరైన ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో వచ్చిన ఆ కొంత మంది ప్రజలు ఎండలో అవస్థలు పడ్డారు. సీఎం జగన్ ప్రయాణిస్తున్న రహదారిలో రాకపోకలు సాగిస్తున్న వాహనాలను పోలీసులు నిలుపుదల చేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.

బలవంతంగా తరలింపు : సీఎం జగన్​ సభలకు, దారి పొడువునా ప్రజలను పోగు చేయడానికి వైసీపీ నాయకులు నానాఅవస్థలు పడుతున్నారు. జగన్​ బహిరంగ సభలకు జనాన్ని పార్టీ శ్రేణులు బలవంతంగా తరలిస్తుంటే, మరికొంత మంది డబ్బు, మద్యం ఆశ చూపి జనాన్ని పోగు చేస్తున్నారు. ఇంకా కొందరు అయితే జగన్​ సభలకు రాని వారిపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు. జిల్లాలో జగన్ పర్యటిస్తున్నారు అంటేనే స్థానికులు భయపడుతున్నారు.

కొంగుచాచిన తోబుట్టువులకు ఏం చెప్తావ్ జగన్? - Sisters Slams AP CM Jagan

పేరు మార్చుకుంటే నిందితుడు కనిపించడా? సీఎంతో ఉంటే సీబీఐకి చిక్కడా? - Lok Sabha Election 2024 in AP