ఐదేళ్లుగా తాటిపూడి ప్రాజెక్టు నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం - తుప్పుపట్టిన ప్రధాన గేట్లు - no repair for Tatipudi project

ఐదేళ్లుగా తాటిపూడి ప్రాజెక్టు నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం - తుప్పుపట్టిన ప్రధాన గేట్లు (ETV Bharat)

No Repair For Tatipudi Project in YSRCP Government : విజయనగరం జిల్లాలో సహజసిద్దంగా ఏర్పడిన ప్రాజెక్టు తాటిపూడి. ఈ జలాశయం కింద గజపతినగరం, జామి, శృంగవరపుకోట మండలాల పరిధిలో 20వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. విశాఖ, విజయనగరం సిటీలకు ఈ ప్రాజెక్టు నుంచే తాగునీరు వెళ్తోంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించినప్పటి నుంచీ పూర్తి స్థాయి మరమ్మతులకు నోచుకోకపోవటంతో అధ్వాన్నంగా మారింది. ప్రధాన గేట్లు లీకులమయంగా మారాయి.

2011లో 29 కోట్ల రూపాయల జైకా నిధులతో తాటిపూడి ఆయకట్టు పనులు కొంతమేర జరిగాయి. నీరు-చెట్టు కార్యక్రమం కింద అప్పట్లో 19.8 లక్షల రూపాయలతో స్పిల్ వే మరమ్మతులు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కనీసం చిన్నపాటి పనులు కూడా నిర్వహించలేదు.