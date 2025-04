ETV Bharat / state

No Quality Roads in kurnool District ( ETV Bharat )

Published : April 22, 2025 at 10:39 AM IST

No Quality in Kurnool-Guntur Road works in Kurnool District: నాలుగు వరుసల రహదారి నాణ్యత నవ్వులపాలైంది. రూ.1,179 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న కర్నూలు-గుంటూరు రహదారి పనులలో నాణ్యత లోపించింది. 66.115 కి.మీ. విస్తరణతో చేపడుతున్న పనులలో నాణ్యమైన మట్టిని వినియోగించకపోవడంతో కోతకు గురైంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఎక్కడికక్కడ మట్టి కొట్టుకుపోయింది. ఇరువైపులా వేసిన మట్టి కట్టలు కోతకు గురయ్యాయి. నన్నూరు నుంచి నందికొట్కూరు వరకు నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. నన్నూరు టోల్‌ప్లాజా నుంచి జూపాడుబంగ్లా వరకు వర్షపు నీరు వెళ్లడానికి రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిర్మించిన కాల్వలు కొట్టుకుపోయాయి. సిమెంట్‌ పనులకు గండి పడింది. మట్టి కట్టకు భారీగా కోత పడింది.

నాలుగు వరుసల 340సి జాతీయ రహదారి: కర్నూలు నుంచి మొదలుకుని గార్గేయపురం, బ్రాహ్మణకొట్కూరు, నందికొట్కూరు మీదుగా ఆత్మకూరు దోర్నాల సెక్షన్‌ వరకు 66.115 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు వరుసల 340సి జాతీయ రహదారి పనులను చేపడుతున్నారు. ఫేజ్‌-1( 35.515 కి.మీ.) కింద రూ.587 కోట్లు, ఫేజ్‌-2( 30.6 కి.మీ.) కింద రూ.591 కోట్లను కేటాయించారు. 2023 అక్టోబరు 5న గుత్తేదారుకు పనులను అప్పగించారు. అప్పటి నుంచి 730 రోజుల వ్యవధిలో 2025 అక్టోబరు 4వ తేదీ నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలి.

రోడ్డు నిర్మాణానికి ఎర్రమట్టి వినియోగించాలి. నాణ్యతకు సంబంధించి పరీక్షలు చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా రోడ్డు పనులకు వాడాలి. ఎక్కడా ఈ నిబంధన పాటించలేదు. ఎస్సార్బీసీ కాల్వ తవ్వకాల్లో బయటపడిన రాళ్లమట్టిని వాడారు. దీనిపై స్థానికులు అభ్యంతరాలు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు.

చిన్నపాటి వర్షానికే కోతలు: నందికొట్కూరు- కర్నూలు (28 కి.మీ. నుంచి 29 కి.మీ) వరకు రహదారి నెర్రలిచ్చి, కోతకు గురైంది. కాల్వలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. పొలం మట్టితో కట్టలు వేసి దానిపై తారు వేశారు. కట్టలు గట్టిగా ఉండేలా రోలింగ్‌ చేయాలి. మొక్కుబడిగా చేయడంతో ఇటీవల కురిసిన వర్షానికి కోతకు గురయ్యాయి.