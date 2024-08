ETV Bharat / state

కోతకు గురైన గోదావరి ఏటిగట్లు- స్థానికులను వెంటాడుతున్న వరద భయం - No Quality on Godavari Yetigatlu

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

No Quality on Godavari Yetigatlu in West Godavari : సరిగ్గా రెండేళ్ల క్రితం గోదావరికి వచ్చిన వరదలతో నరసాపురం వద్ద ఏటిగట్లు భారీగా కోతకు గురయ్యాయి. జనావాసాల్లోకి నీళ్లు చేరి నరసాపురం పట్టణ ప్రజలకు 2 వారాల పాటు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేశాయి. కోట్లు ఖర్చు చేసి గట్టు పటిష్ఠతను చేపట్టినా ప్రస్తుత వరదల నేపథ్యంలో వాటి నాణ్యత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కోతకు గురైన ప్రాంతంలోనే గట్టును పటిష్ఠం చేయగా బలహీనంగా ఉన్న చోట్ల పనులు చేయలేదు. ఫలితంగా మరోసారి తీర ప్రాంత వాసులను వరద భయం వెంటాడుతోంది.



ప్రశ్నార్థకంగా ఏటిగట్ల పటిష్ఠత : గోదావరి ఏటి గట్లు ఏటికేడు బలహీనంగా మారుతున్నాయి. నిర్వహణ లోపాలకు తోడు గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా గట్ల పటిష్ఠత గాలిలో దీపంలా మారింది. 2022 జులైలో వచ్చిన వరదలకు నరసాపురం పొన్నపల్లి వద్ద ఉన్న గోదావరి ఏటిగట్టు 400 మీటర్ల మేర కోతకు గురైంది. అప్పట్లో 50 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి తాత్కాలికంగా గట్లకు ఇసుక బస్తాలు, కర్రలు పెట్టి అడ్డుకట్ట వేశారు. 2022 నవంబర్‌లో రూ.28 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి కోతకు గురైన గట్టును పటిష్ఠపరిచే పనులు చేపట్టారు. 100 మీటర్ల మేర గట్టును బండరాళ్లతో పూడ్చారు. మళ్లీ ఈ ఏడాది జనవరిలోనూ గట్టు కుంగిపోగా అప్పటి నుంచి పటిష్ఠం చేస్తూ వచ్చారు.

గోదావరి మహోగ్రరూపం - విలవిల్లాడుతున్న లంక గ్రామాలు - Godavari Floods in AP