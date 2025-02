ETV Bharat / state

బడ్జెట్‌లో తెలంగాణకు కేంద్రం షాక్! - ఈ సారి కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులు లేనట్లేనా? - NO NEW RAILWAY PROJECTS TELANGANA

No New Railway Projects To Telangana ( ETV Bharat )