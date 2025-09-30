ETV Bharat / state

'ఈసారి దసరాకు పప్పుతోనే సరిపెట్టుకోవాలా?'

గాంధీ జయంతి రోజునే విజయదశమి ఉండటంతో మద్యం, మాంసం విక్రయాలపై ఆసక్తికర చర్చ - మాంసం, మద్యం విక్రయాలు చేయకూడదని అధికారుల ఆదేశాలు - కోళ్లు, మేకలు, గొర్రెల వధశాల వ్యాపారులకు నోటీసులు

Meat sales banned in GHMC
Meat Sales (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 5:35 PM IST

No Meat Sales On Gandhi Jayanti : అక్టోబరు 2 గాంధీ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో మాంసం విక్రయాలు బంద్‌ చేయాలని మున్సిపల్ అధికారులు ప్రకటించారు. కోళ్లు, గొర్రెలు, మేకల వధశాల వ్యాపారులకు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేశారు. గురువారం దసరా రోజు మాంసం క్రయవిక్రయాలు జరిపితే వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను గౌరవిస్తూ, హింసకు తావు లేకుండా ఈ డ్రై డే అమలు చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ ఆదేశించింది.

ముందస్తుగా ప్రచారం : తెలంగాణలో దసరా పండుగ, గాంధీ జయంతి ఒకే రోజు రావడంతో మాంసం ప్రియులతో పాటు వ్యాపారులలో అయోమయం నెలకొంది. ఏటా సాధారణంగా గాంధీ జయంతి రోజున మాంసం విక్రయాలు జరగవు. ఈసారి అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతూ సంబంధిత అధికారులకు వినతిపత్రం అందించారు.

అయితే ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయమని అధికారులు వారికి తేల్చి చెప్పారు. కొందరు మాంసం ముందు రోజు తెచ్చుకోవాలని సోషల్​ మీడియాల ద్వారా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు అయితే సామూహికంగా ఇళ్లలో మేకలు వధించుకోవడానికి ముందస్తుగానే ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి మాంసం వ్యాపారులకు దసరా నిరాశకు గురి చేసేలా తయారైంది.

మాంసం విక్రయాలపై జనాల్లో చర్చ : దసరా అంటే తెలంగాణలో ప్రజలకు చాలా పెద్ద పండగ. పిల్లపాపలతో అందరికీ సంబరంగానే ఉంటుంది. అయితే ఆ పండగ ఈ ఏడాది అక్టోబరు 2న వచ్చింది. తెలంగాణలో వివిధ శుభకార్యాలు, ఫంక్షన్లు ఏదైనా మాంసం, మద్యం లేనిదే కిక్కు ఉండదు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఓ ఆనవాయితీగా నడుస్తోంది. గాంధీజయంతి రోజునే విజయదశమి కూడా ఉండటంతో మద్యం, మాంసం విక్రయాలపై జనాల్లో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. సాధారణంగా మహాత్మా గాంధీ జయంతి రోజున ఈ రెండు రకాల విక్రయ దుకాణాలు మూసివేస్తారు. కానీ పండగ రోజు మాంసాహారులైన ప్రతి ఇంట్లో మంచి విందుభోజనం ఉండాల్సిందే. అందుకు జీవాలు, నాటు కోళ్లు, బాయిలర్, చేపలకు కూడా డిమాండ్‌ ఉంటుంది.

కిటకిటలాడే మద్యం దుకాణాలు : రాష్ట్రంలోని మద్యం దుకాణాల్లో రోజూ రూ.కోట్లలో మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతాయి. గతేడాది దసరా ఒక్క రోజే రూ.200 కోట్లకు పైగా విక్రయాలు జరిగినట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. నిత్యం చికెన్, మటన్‌ టన్నుల్లో అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. గాంధీ జయంతి ఈ రెండింటి దుకాణాలు మూసివేయక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. తెలంగాణలో దసరా రోజు కిటకిటలాడే మద్యం దుకాణాలు మొట్టమొదటిసారి విలవిలబోనున్నాయి. మున్సిపల్ సిబ్బంది ఈ ఆదేశాల అమలును పటిష్టంగా పర్యవేక్షిస్తారు. ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే దుకాణాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడటం ఖాయం.

పల్లెల్లో మాత్రం కష్టమే : కానీ జిల్లాల్లోని పల్లెల్లోనూ సామూహికంగా మేకలను వధించడానికి ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. దసరా అంటేనే ముక్క, చుక్క అనే భావన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా పండుగ రోజు మాంసం విక్రయాలు, మూగజీవుల వధ ఆపడం కష్టమేనని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Last Updated : September 30, 2025 at 5:35 PM IST

