నాడు కళకళ - నేడు వెలవెల - అస్తవ్యస్తంగా తారకరామ సాగర్ నిర్వహణ - No Maintenance of Tarakarama Sagar

No Maintenance of Tarakarama Sagar in Sattenapalli: హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌ బండ్‌ తరహాలో పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో తారకరామ సాగర్‌ నిర్మించారు. 2014-19 మధ్య 45 ఎకరాల సువిశాల ప్రదేశంలో తారకరామ సాగర్‌, వావిలాల పార్క్‌ను తీర్చిదిద్దిదారు. మినీ ట్యాంక్ బండ్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ తారకరామ సాగర్ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలన వల్ల నిర్వహణ కరవై అస్తవ్యస్తంగా మారింది. 45ఎకరాల విస్తీర్ణం చెరువు మధ్యలో 50 అడుగుల ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహం పక్కనే అందమైన వావిలాల పార్క్, పిల్లలు ముచ్చట పడే బోటింగ్ వీటన్నింటి కలయికతో ఆహ్లాదానికి అసలైన చిరునామాగా సత్తెనపల్లిలో తారకరామసాగర్‌ను కోడెల హయాంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేసింది.

12 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ తారకరామ సాగర్‌, వావిలాల పార్క్‌ను 2019 జనవరిలో ప్రారంభించారు. 40 ఏళ్లుగా మున్సిపాలిటీగా ఉన్న సత్తెనపల్లిలో ఒక్కటంటే ఒక్క పార్కు లేకపోవడంతో తారకరామసాగర్ నిర్మాణంపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పరిసర ప్రాంత వాసులు సైతం కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి సరదాగా గడపడంతో తారకరామసాగర్ కళకళలాడింది.

