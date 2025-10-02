మద్యం ముట్టవు - పొగ తాగవు - ఆదర్శంగా ఆ ఊళ్లు ఆదర్శం
ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఎగువ, దిగువ కంచరపల్లెలురాయచోటి - ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న నిబంధనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 8:49 PM IST
No Drinking Alcohol and Smoking in Two villages of YSR Kadapa Distict : మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని తెలిసినా సరదాలకు, సంబరాలకు చుక్క లేనిది కుదరదు అనేవాళ్లే ఎక్కువ. మందు సిగరెట్లు ఎంత చెడో తెలిసికూడా తాగుతారు చాలా మంది. కానీ ఆ గ్రామాల్లో మాత్రం మద్యం, పొగ తాగడం పూర్తిగా ఉండదు అంటే నమ్ముతారా? కానీ ఇదే నిజం, ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆ గ్రామాల్లో ఈ నిబంధన కొనసాగిస్తున్నారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాయచోటి పట్టణానికి పదిహేను కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. మాధవరం పంచాయతీ. ఇందులో ఎగువ, దిగువ కంచరపల్లెలు అనే రెండు ఊళ్లున్నాయి. వీటిలో సుమారు 380 మంది వరకు నివసిస్తున్నారు. వీరిలో ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు 90 శాతం మంది. వందేళ్లకు పైబడి చరిత్ర ఉన్న ఈ రెండు గ్రామాల వారు మద్యం, పొగ తాగడానికి తరతరాలుగా దూరంగా ఉంటున్నారు. పొగాకు సంబంధ ఉత్పత్తులు గ్రామంలోని చిల్లర దుకాణాల్లోనూ కనిపించకపోవడం విశేషం.
రెండు గ్రామాల మధ్య వాగు ప్రవహిస్తుండటంతో ఎగువ, దిగువ కంచెరపల్లెలుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. వివాహ బంధాలు కూడా ఈ రెండు గ్రామాల మధ్యనే ఎక్కువగా సాగించేందుకు ఇష్టపడతారు. ఇప్పటికి నాలుగు తరాలుగా ఇదే ఆనవాయితీ కొనసాగిస్తూ వస్తున్నట్లు రఘురామిరెడ్డి అనే రైతు తెలిపారు. ఇక్కడ ఉమ్మడి కుటుంబాలే ఎక్కువ. దాదాపు 95 శాతం మందికి వ్యవసాయమే జీవనాధారం. పాడి పోషణ ప్రవృత్తి. పిల్లల చదువులపై ప్రత్యేక దృష్టిసారిస్తుంటారు. ఫలితంగా పదిహేను మందికి పైగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో స్థిరపడ్డారు.
తువ్వకొండల మధ్యన ఓ గిరిజన గ్రామం - చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నింటికీ ఇది ఆదర్శం
మరిన్ని ఆదర్శగ్రామాల కథలు
పదేళ్ల క్రితం వరకూ అభివృద్దికి ఆమడ దూరమే: విజయనగరానికి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ద్వారపూడి అనే గ్రామం ఉంటుంది. జిల్లా కేంద్రానికి చేరువలో ఉన్నప్పటికీ పదేళ్ల క్రితం వరకూ అభివృద్దికి ఆమడ దూరమే. అప్పట్లో కనీస సదుపాయాలూ కరవే. పరిసరాల పరిశుభ్రతా అధ్వానం. మరుగుదొడ్లు లేక బహిరంగ మలవిసర్జన చేసేవారు. కొత్తవారు గ్రామంలోకి వెళ్తే ముక్కు మూసుకోవాల్సిందే. అలాంటి పరిస్థితిని మార్చేశారు మాజీ ఎంపీ అశోక్గజపతి రాజు. సంసద్ ఆదర్శ యోజన పథకంలో భాగంగా ద్వారపూడిని 2014లో దత్తత తీసుకున్నారు అశోక్గజపతిరాజు. ఊరిలో వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లతోపాటు సామాజిక టాయిలెట్లను సైతం కట్టించారు. ఇప్పుడీ ఊరు వంద శాతం బహిరంగ మల, మూత్ర విసర్జన రహిత గ్రామంగా పేరు తెచ్చుకుంది.
మరోవైపు స్వచ్ఛతా ఉద్యమానికి దిక్సూచిలా నిలుస్తోంది కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి! పదేళ్ల క్రితం మొదలైన స్వచ్ఛ సంకల్పం గ్రామ రూపురేఖల్నే మార్చేసింది. బహిరంగ మలవిసర్జన రహితంగా నిలిచింది. రహదారులు బాగుపడ్డాయి. మురికికూపాలుగా ఉన్న ప్రాంతాలు పార్కులుగా మారాయి. డంపింగ్ యార్డు, శ్మశానం సందర్శన స్థలాలుగా తయారయ్యాయి. ప్రజల్లో పరిశుభ్రత పట్ల అవగాహన పెరిగింది. వైద్య దంపతుల ఆలోచనతో మొదలైన మిషన్ స్వచ్ఛ చల్లపల్లి పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది.