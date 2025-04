ETV Bharat / state

విశాఖ మేయర్​పై నెగ్గిన కూటమి అవిశ్వాస తీర్మానం - NO CONFIDENCE MOTION ON GVMC MAYOR

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:34 AM IST 1 Min Read

NO CONFIDENCE MOTION ON GVMC MAYOR: విశాఖ మహానగర పాలక సంస్థ మేయర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కూటమి నెగ్గింది. జీవీఎంసీ మేయర్ గొలగాని హరి వెంకటకుమారిపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అవిశ్వాస తీర్మాన పరీక్షకు విశాఖ నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో కౌన్సిల్ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి 74 మంది కూటమి సభ్యులు హాజరయ్యారు. విశాఖ ఇన్‌ఛార్జి కమిషనర్‌, కలెక్టర్‌ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశంలోకి ఇతరులను అనుమతించలేదు. మెంబర్లు హాల్‌లోకి రాగానే ఫోన్లు ఫ్లైట్‌ మోడ్‌లో పెట్టాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు. విశ్వాసపరీక్షకు ఏర్పాట్లను ముందు నుంచీ జిల్లా కలెక్టర్‌, జీవీఎంసీ ప్రత్యేక అధికారి హరేంధిరప్రసాద్‌ దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. అవిశ్వాస తీర్మాన పరీక్ష నేపథ్యంలో జీవీఎంసీ కార్యాలయం వద్ద భారీగా పోలీసులు భద్రత కల్పించారు. పాస్ చూసి జీవీఎంసీ లోపలికి అనుమతించారు. జీవీఎంసీ సిబ్బందిని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. పోలీసు కమిషనర్ శంఖబత్ర బాగ్చి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

