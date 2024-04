No AC in Cabs Telangana : ఇప్పటికే గ్రేటర్​ హైదరాబాద్ పరిధిలోని జనాలు వేసవి తాపానికి వేడెక్కిపోతూ ఉంటే నగరంలో నడిచే క్యాబ్​ డ్రైవర్ల తీరు వారికి నెత్తిన కుంపటి పెట్టినట్లు మారింది. అసలే గ్రేటర్​ పరిధిలో ఉష్ణోగ్రతలు రోజుకు 42 డిగ్రీలు దాటుతున్నాయి. ఈ వేడికి నగరంలోని ప్రయాణికులు ఎయిర్​పోర్టు, రైల్వే స్టేషన్లు, వేరే ఎక్కడికైనా చేరుకోవాలన్నా చాలా మంది క్యాబ్​ల మీదే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ఎందుకంటే ఉబర్​, ఓలా, ర్యాపిడో సంస్థలు అందించే అతి తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతంగా ఏసీ కారులో ఏం చక్కా ఎండకు దొరక్కుండా వెళ్లేందుకు అవే ది బెస్ట్​ అని వాటినే చాలా మంది ప్రయాణికులు కోరుకుంటున్నారు.

T Cab Drivers No AC Campaign : ఇక్కడే ఒక చిక్కుముడి వచ్చి పడింది. క్యాబ్​ బుక్​ చేసుకున్న తర్వాత తీరా అది వచ్చాక అందులో కూర్చుంటే ఏసీ లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏసీ ఆన్​ చేయమంటే టిప్​ లేదా అదనపు ఛార్జీలు చెల్లిస్తే వేస్తామని క్యాబ్​ డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో మాత్రం తమను అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయాణికులను కోరుతున్నారు. జంట నగరాల్లోని ఓలా, రాపిడో(Rapido), ఉబర్​ అగ్రిగేటర్​ సంస్థల తరఫున క్యాబ్​లు నడుపుతున్న డ్రైవర్లు రెండు రోజులుగా ఈ నో ఏసీ క్యాంపెయిన్​(No AC Campaign in Cabs)ను నడిపిస్తున్నారు.

ఏసీతో నడిపించాలంటే అగ్రిగేటర్​ సంస్థలు చెల్లించే కమీషన్​ సరిపోవడం లేదని తెలంగాణ గ్రిగ్​ అండ్​ ప్లాట్​ఫాం వర్కర్ల యూనియన్​(TGPWU) తమ వాదనలు వినిపిస్తోంది. ఈ విషయంలో కమీషన్లు పెంచాలని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు యూనియన్​ చెబుతోంది. లేదంటే పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక మాదిరి క్యాబ్​లకు యూనిఫాం ధరలు(Uniform Prices for Cabs) అమలు చేయాలని కోరుతుంది.

ప్రయాణికులు అసహనం : క్యాబ్​ డ్రైవర్లు(Cab Drivers) ఇలా చేయడం పట్ల ప్రయాణికులు సైతం అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పీక్​ అవర్స్​, ఇతర ఛార్జీల పేరుతో కొన్నిసార్లు తక్కువ దూరానికి కూడా అధిక ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇప్పుడు ఏసీ సేవల పేరుతో అదనంగా ఎలా చెల్లిస్తామని ప్రశ్నిస్తున్నారు. డ్రైవర్లతో వాదనలకు దిగుతూ ఆయా సంస్థలకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఛార్జీ సరిపోకపోతే ఆయా అగ్రిగేటర్​ సంస్థలతో తేల్చుకోవాలని, తీరా క్యాబ్​ బుక్​ చేసుకున్న తర్వాత ఏసీ ఆన్​ చేయం అంటే ఎలా అని ఈ చర్యలతో తాము తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

క్యాబ్​ డ్రైవర్లకు అగ్రిగేటర్​ సంస్థల వార్నింగ్​ : ప్రయాణికులే తమకు కీలకమని, వారిని ఇబ్బందులు పెట్టాలని కాదని దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని క్యాబ్​ డ్రైవర్లు కోరుతున్నారు. తక్కువ కమీషన్​పై ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. మరోవైపు అగ్రిగేటర్​ సంస్థలు మాత్రం మరోలా బదులిస్తున్నాయి. డ్రైవర్లు కారులో ఏసీ ఆన్​ చేయకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించాయి. ట్రిప్​ ఛార్జీల్లో 25 శాతం కోతతో పాటు అకౌంట్​ను తాత్కాలికంగా బ్లాక్​ చేస్తామని చెప్పాయి. అలాగే వారం వారీగా ఇన్సెంటివ్స్​ పొందే అర్హతను కోల్పోతారని హెచ్చరించారు. ఇదిలా ఉండగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఈ 'నో ఏసీ క్యాంపైన్​పై తగ్గేదే లే' అంటూ డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు.

