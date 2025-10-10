ఆ యువకుడి 'ఫుడ్బ్యాంక్' 10 లక్షల మంది ఆకలి తీర్చింది
ఆకలితో అలమటించేవారికి అండగా నిలుస్తున్న ఫుడ్ బ్యాంక్ - 2016లో ప్రారంభించిన వనీన్ చంటి - 8 ఏళ్లుగా నిత్యన్నదానం, నిత్యం 100 మందికి తగ్గకుండా భోజన వితరణ
Published : October 10, 2025 at 5:53 AM IST
Special Story on Nizamabad Food Bank : చిరిగిన దుస్తులు, మాసిన జుట్టు, ఖాళీ కడుపులతో కనిపించే అన్నార్తులను చూసి అతడు చలించిపోయేవాడు. వారి ఆకలిని ఒక్క పూటైనా తీర్చలేమా అని ఆలోచించాడు. అనుకున్నదే తడవుగా నలుగురు యువకుల సహకారంతో ఫుడ్ బ్యాంక్ స్థాపించాడు. మొదట ఏడాది పాటు ప్రతి ఆదివారం 100 మందికి తగ్గకుండా భోజనం అందించాడు. రెండో ఏడాది నుంచి నిత్యాన్నదానం చేస్తూ ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. 9 ఏళ్లుగా అభాగ్యుల కడుపు నింపుతూ మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నాడు నిజామాబాద్కు చెందిన నవీన్ చంటి.
అభాగ్యులను చూసి చలించిపోయి : సాధారణంగా ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించే బ్యాంకును చూశాం. మరి రోడ్డు వెంట ఆకలితో నకనకలాడుతూ కనిపించే పేదలకు అండగా రోజూ ఒకే సమయానికి భోజనం వడ్డించే బ్యాంకును మీరెక్కడైనా చూశారా? నిజామాబాద్కు చెందిన ఈ యువకుడు అన్నిదానాల కన్నా అన్నదానం మిన్నగా భావించి ఫుడ్ బ్యాంక్ను స్థాపించాడు. ప్రతిరోజూ ఒక పండు, స్వీట్, కూర, సాంబారుతో నిత్యాన్నదానం చేస్తూ అన్నార్తుల ఆకలి తీరుస్తున్నాడు.
నిజామాబాద్కు చెందిన నవీన్ చంటి విద్యుత్ శాఖలో గ్రేడ్-2 ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. రోజూ ఆఫీసుకు వెళ్లి వస్తున్న సమయంలో చిరిగిన దుస్తులు, మాసిన జుట్టు, ఖాళీ కడుపులతో కనిపించే అభాగ్యులను చూసి చలించిపోయాడు. తోటి ఉద్యోగులు, నగర యువకుల సహకారంతో 2016 ఫిబ్రవరి 14న ఫుడ్ బ్యాంక్ ప్రారంభించాడు.
నలుగురితో ప్రారంభమై : కేవలం నలుగురితో ప్రారంభమైన ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం 200 మంది ఉద్యోగులు, యువకులు వాలంటీర్లుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. తొలి ఏడాది ఆదివారం మాత్రమే భోజనం అందించామని, రెండో ఏడాది నుంచి నిత్యాన్నదానం చేస్తున్నామని చెబుతున్నాడు నవీన్ చంటి.
ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు నవీన్ ఎవరి దగ్గరా స్వయంగా విరాళాలు సేకరించడం లేదు. ఏటా ఫిబ్రవరిలో రైస్ బ్యాగ్ ఛాలెంజ్ కార్యక్రమం ద్వారా ఏడాదికి సరిపడా బియ్యం, వంట సామాగ్రి సేకరిస్తున్నట్లు చెబుతున్నాడు.
"నిజామాబాద్ పట్టణంలో ప్రతి రోజూ ఓ 250 మంది అనాథలు, అభాగ్యులకు అన్నదానం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ ఫుడ్బ్యాంక్ ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక నలుగురం మిత్రులం కలిసి ప్రారంభించాం. అభాగ్యుల కోసం 365 రోజులు మంచి పౌష్టికాహారం అందజేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ ఫుడ్బ్యాంక్ నిజామాబాద్ను ఏర్పాటు చేశాం. అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యులవుతున్నారు"- నవీన్ చంటి, ఫుడ్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకులు
కరోనా కష్టకాలంలోనూ : కరోనా సమయంలో జాతీయ రహదారిపై ఎందరో వలస కూలీలకు భోజనం, అల్పాహారం అందించామని నవీన్ చంటి వివరించారు. నిజామాబాద్లో కార్యక్రమం విజయవంతంగా నడుస్తున్నందున రాష్ట్రంలో మరో 8 చోట్ల ఫుడ్ బ్యాంకులు స్థాపించినట్లు విస్తరిస్తానని చెబుతున్నాడు. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తరిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ఇప్పటివరకు పది లక్షల మంది ఆకలిని తీర్చినట్లు చెబుతున్నారు ఫుడ్ బ్యాంక్ వాలంటీర్లు. ఉదయం 5 నుంచి 8 గంటలకు వరకు భోజనం వడ్డించిన తర్వాత ఉద్యోగాలకు వెళ్తామని అంటున్నారు. నిత్యాన్నదానమే కాకుండా ఏటా దసరా పండగ వేళ కొత్త దుస్తులు, చలి కాలంలో దుప్పట్లను పంపిణీ చేస్తున్నారు.
ప్రధాని మోదీ నుంచి ప్రశంసలు : దిక్కూమొక్కు లేనివారి ఆకలి బాధను తీరుస్తున్న 'ఫుడ్ బ్యాంక్' సంస్థను మన్కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించినట్లు వివరిస్తున్నారు వాలంటీర్లు. భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించి అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చడమే లక్ష్యమని నవీన్ చంటి తెలిపారు. జిల్లాలోని యువతీ, యువకులు ముందుకొచ్చి ఫుడ్ బ్యాంక్ కార్యకలాపాల్లో భాగస్వాములు కావాలని వాలంటీర్లు కోరుతున్నారు.
అందరి బంధువులు.. ఆపదలో తోడై నిలుస్తారు...
Serve: వండుతూ.. వడ్డిస్తూ.. స్ఫూర్తిదాయకం వారి సేవా ప్రయత్నం