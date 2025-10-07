ETV Bharat / state

150 రకాల వరి వంగడాలతో సాగు, 11 అవార్డులు - 72 ఏళ్ల రైతు సక్సెస్ స్టోరీ

సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తోన్న 72 ఏళ్ల రైతు - ఇప్పటివరకు 150 రకాల వరి వంగడాలతో సాగు - 11 అవార్డులు సొంతం చేసుకున్న రైతు - వినూత్న ఆకృతుల్లో పంటలు పండిస్తూ ఆదర్శం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 8:26 PM IST

Nizamabad Farmer Chinna Gangaram Cultivation With 150 Varieties of Rice : ఈ రైతు పేరు చిన్న గంగారాం. నిజామాబాద్ జిల్లా చింతలూరు స్వస్థలం. తనకున్న 3 ఎకరాల్లోనే వినూత్న పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తూ ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు. ఏటా వివిధ రకాల వంగడాలు వినూత్న ఆకృతుల్లో సాగు చేస్తూ అందరి దృష్టి తనవైపు తిప్పుకుంటున్నారు. రైతు చిన్న గంగారాం ఈ వంగడాలను విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. అమెరికా, న్యూయార్క్‌ వంటి దేశాల్లో భిన్నమైన ధాన్యం సేకరించి అరుదైన వరి వంగడాలు సాగుచేస్తున్నారు. వినూత్న పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఈ ఖరీఫ్‌ సీజన్‌లో సుదర్శన చక్రం ఆకృతితో 18 రకాల వరి పంటను సాగుచేస్తూ మరోసారి ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు.

18 రకాల వరిపంట సాగు విధానం : ఒక యోగా గురువు ద్వారా సేంద్రియ వ్యవసాయం ప్రాధాన్యత గురించి తెలుసుకున్న చిన్న గంగారాం 2007లో పకృతి సేద్యం మొదలుపెట్టారు. గతంలో జీ 20, 2023 ఇండియా, శివ లింగం, ఓంకారం ఆకృతులతో వరి సాగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తల్లిదండ్రులపై గౌరవంతో వారి చిత్రాలతో పంటను తీర్చిదిద్దారు. ప్రస్తుతం గూపన్‌పల్లిలో సుదర్శన చక్రం ఆకృతితో కూడిన 18రకాల వరిపంట సాగు విధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో నవారా, గోవింద్ బోగ్, తిరునల్వేరినాథన్, గంగా రుబీ రెడ్ రైస్, తోయిమల్లి, నల్ల కొండెం, కబిరాజ్ సాల్, లుసిరి, పొక్కూర్, సోనాచూర్, రక్తశాలి, హస్తినా బాస్మతి, చమత్కార్, కులాకర్, చిట్టి ముత్యాలు, థాయ్ లాండ్ జాస్మిన్, బంగారు గులాబీ వంటి అరుదైన వంగడాలు ఉపయోగించినట్లు చెబుతున్నారు.

సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తోన్న 72 ఏళ్ల రైతు (ETV)

"గతంలో జీ 20, 2023 ఇండియా, శివ లింగం, ఓంకారం ఆకృతులతో వరి సాగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. వివిధ రకాల వంగడాలు ఉపయోగించాం. నాటు రకాలు పండిస్తే దిగుబడులు రాకున్నా భూసారాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి తెలుసుకోవడానికి విద్యార్థులు వస్తుంటారు. దేశంలో వందేళ్ల క్రితం పదివేల రకాల వరి విత్తనాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం అవి కనుమరుగు అయ్యాయి. ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన బియ్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటేనే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు." - చిన్న గంగారాం, సేంద్రియ రైతు

దిగుబడులు రాకున్నా భూసారాన్ని కాపోడుకోవచ్చు : సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయాలనుకున్న ప్రారంభంలో అనేక రకాల నాటు రకాల వరి విత్తనాలు సేకరించి సాగు చేశారు. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలతో పాటు, ఇతర దేశాల వరి రకాలు కూడా ఉండటం విశేషం. ఇదిలా ఉంటే తాను సాగు చేసిన వివిధ రకాల వరి వంగడాలను ఇప్పటికే 8 రాష్ట్రాలకు చెందిన 570 మంది రైతులకు అందించారు గంగారాం. సాధారణంగా ధాన్యం నుంచే మొలకలు వస్తాయి. కానీ, గంగారాం బియ్యం నుంచి మొలకలు తెప్పించి శాస్త్రవేత్తలే ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు. అమెరికా నుంచి తెచ్చిన కాలిఫోర్నియా రైస్, ఇటలీ నుంచి తెచ్చిన రిసోట రకం బియ్యం నుంచి మొలకలు వచ్చేలా చేసి సాగు చేశారు. నాటు రకాలు పండిస్తే దిగుబడులు రాకున్నా భూసారాన్ని కాపోడుకోవచ్చని రైతు గంగారాం అంటున్నారు.

ఆదర్శరైతుగా ఎంపిక : రైతులకు మాత్రమే కాదు విద్యార్థులకూ పకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సహజ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్న పొలాన్ని సందర్శించిన ప్రతి ఒక్కరూ వ్యవసాయ పద్ధతులపై పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. గ్రామాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రతి ఒక్కరూ సేంద్రియ వ్యవసాయం వైపు దృష్టిసారించేందుకు తనవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి విద్యార్హతలు లేకపోయినా పంటలు పండించడంలో వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రసాయన ఎరువులు ఉపయోగించకుండా పంటలు పండిస్తున్న తీరును గుర్తించి ప్రభుత్వం ఆదర్శరైతుగా ఎంపిక చేసినట్లు చెబుతున్నారు.

గిన్నిస్ బుక్, పద్మశ్రీ అవార్డుల కోసం దరఖాస్తు : సొంతూళ్లోనే కాదు విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ సాగు పద్ధతులు తెలుసుకుంటున్నారు రైతు గంగారాం. అక్కడ లభ్యమైన అరుదైన వంగడాలు, నాటు రకాలను సేకరిస్తూ స్వగ్రామంలో రైతులకు పరిచయం చేస్తున్నారు. దేశంలో వందేళ్ల క్రితం పదివేల రకాల వరి విత్తనాలు ఉండేవని, ప్రస్తుతం అవి కనుమరుగు అయ్యాయని చెబుతున్నారు. కొన్నేళ్లుగా నూతన వ్యవసాయ పద్ధ తులు అనుసరిస్తున్న గంగారాం అనేక అవార్డులు, జాతీయస్థాయి పురస్కారాలు అందుకున్నారు. రైతునేస్తం, వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్‌, భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డులను సొంతం చేసుకున్నాడు. విశ్వం వరల్డ్ రికార్డ్స్, డైమండ్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు సహా 11 అవార్డులు ఒకేసారి అందుకున్నారు. ఇప్పుడు గిన్నిస్ బుక్, పద్మశ్రీ అవార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి అధిక దిగుబడులు సాధించాలని గంగారాం సూచిస్తున్నారు.

దేశ, విదేశీ వరి వంగడాలతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న గంగారాం ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన బియ్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటేనే పోషకాలు పుష్కలంగా లభించి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండవచ్చని అంటున్నారు.

