ETV Bharat / state

మస్కట్​లో చిక్కుకున్న యువకులు - రామ్మోహన్​నాయుడు చొరవతో స్వస్థలానికి - TRAPPED WORKERS RESCUED

Nine Workers Trapped in Muscat Rescued ( ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 1:06 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Central Minister Rammohan Naidu Helped Nine Workers Who Trapped in Muscat: ఒమన్​ దేశపు రాజధాని మస్కట్​లో చిక్కుకున్న శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన తొమ్మిది మంది యువకులు కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్‌నాయుడు చొరవతో స్వస్థలాలకు చేరుకున్నారు. ఇచ్ఛాపురం ప్రాంతానికి చెందిన 9 మంది ఉపాధి కోసం మస్కట్ వెళ్లి అక్కడి కంపెనీ నిర్వాకంతో మోసపోయారు. వారు అక్కడ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

రామ్మోహన్​నాయుడు కార్మికులతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడి క్షేమంగా తీసుకొస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. విదేశాంగశాఖ, మస్కట్​లోని భారత దౌత్య కార్యాలయం, టీడీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ విభాగాన్ని సమన్వయం చేసి కార్మికులకు వసతి, ఆహారం అందేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ముంబయి విమానాశ్రయం అధికారులకు పర్యవేక్షణ బాధ్యత అప్పగించారు. వారు క్షేమంగా స్వస్థలానికి చేరుకున్నారు.

కుటుంబ సభ్యుల కృతజ్ఞతలు: మస్కట్​లో చిక్కుకున్న యువకులు శ్రీకాకుళం రావడానికి ప్రయాణ, ఇతర ఖర్చులను రామ్మోహన్‌నాయుడు భరించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుకి కార్మికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే తనకు ముఖ్యమని కేంద్రమంత్రి స్పష్టం చేశారు.