ETV Bharat / state

ముందు కారు సడెన్ బ్రేక్ - ఢీకొట్టుకున్న 9 కార్లు, 2 కిలోమీటర్ల ట్రాఫిక్ జామ్ - CAR ACCIDENT IN OUTER RING ROAD

Nine Cars Crash Into Each Other On ORR ( ETV Bharat )