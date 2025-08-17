Night Stay in Nallamala Forest for Tourists: చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే, పచ్చని చెట్ల నడుమ పక్షుల కిలకిలరావాలు వింటూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో కదా!. అలాంటి అనుభూతిని మీకు అందించేందుకే అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా విరాజిల్లే నల్లమల అడవిలో ఓ రాత్రంతా స్టే చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో కేవలం వారాంతంలో మాత్రమే కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు గడుపుతున్నాం. ఆ సమయంలో కూడా అలా సిటీలో తిరగడం, హోటల్లో భోజనం చేయడం, తిరిగి రాత్రికి ఇంటికి చేరుకుని నాలుగు గోడల మధ్య గడిపేస్తున్నాం. అలా కాకుండా ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదిస్తూ, విజ్ఞానం, వినోదం పొందేందుకు స్పెషల్ ప్యాకేజీతో అటవీశాఖ ఆహ్వానం పలుకుతోంది.
జంగిల్ క్యాంప్: ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు నల్లమల అడవి పచ్చటి అందాలను కప్పుకొంది. దీంతో పర్యాటకులకు వినోదంతోపాటు విజ్ఞానం పంచేందుకు నల్లమల సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం పులుల సంతానోత్పత్తి కాలం కావడంతో జులై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు అడవిలోకి ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు. అయితే ‘జంగిల్ క్యాంప్’లో మాత్రం స్టే చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. బైర్లూటిలో రూ.30 లక్షలతో ఆరడుగుల ఎత్తులో 2 ఉడెన్ హౌస్లు నిర్మించారు. అదే విధంగా 6 టెంట్లు, 3 కాటేజీలు, రెండు ఫ్యామిలీ హౌస్లు, పచ్చర్లలో 4 కాటేజీలు, 2 టెంట్లను ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక్కడకి ఎలా వెళ్లాలి?: ఆన్లైన్లో ఎన్ఎస్టీఆర్.కో.ఇన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి, అందులో బుకింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి. అందులో వివిధ ప్యాకేజీలతో పలు ఆఫర్లు ఉంటాయి. బైర్లూటి ఎకో టూరిజం, పచ్చర్ల, నెక్కంటి ఇష్టకామేశ్వరి, తుమ్మల బయలు, రోళ్లపాడు అభయారణ్యం వంటివి వెబ్సైట్లో కనిపిస్తాయి. ఇందులో మీకు ఇష్టమైన ప్యాకేజీని మీరు సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
పలు ప్యాకేజీలపై డిస్కౌంట్: గతంలో కాటేజీ లేదా టెంట్హౌస్కు రోజుకు 7,000 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉండేది. ప్రస్తుతం 5,000 రూపాయలకే ఇస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ హౌస్లో ఆరుగురికి గతంలో రూ.20,000 ఉండేది. అయితే తాజాగా రూ.12,000కు ఇస్తున్నారు. ఆరుగురి కంటే ఎక్కువ మంది ఉండాలనుకుంటే అదనంగా రూ.1,500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం పెద్ద పులుల సంతానోత్పత్తి సమయం కావడంతో జులై 1వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబరు 31వ తేదీ వరకు సఫారీ నిలిపివేశారు. పర్యాటకులు నల్లమల అడవిలోకి ప్రవేశించేందుకు అనుమతించడం లేదు. దీని కారణంగా ఎకోవాక్, జంగిల్ సఫారీ, హెరిటేజ్వాక్, ట్రెక్కింగ్, బర్డ్స్ బటర్ఫ్లై స్కౌట్ వంటివి ప్రస్తుతం ఉండవు.
