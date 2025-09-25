ETV Bharat / state

తెలంగాణలో నైట్ సఫారీ - ఫ్యూచర్​ సిటీలో 203 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు

ముచ్చర్లలో నైట్‌ సఫారీ 203 ఎకరాల్లో ఏర్పాటుకు కసరత్తు - అరుదైన జంతువులు.. డైనోసార్‌ పార్క్, వీఆర్‌ పార్క్‌ వంటి ఆకర్షణలు - టీజీఐఐసీ నుంచి ఎఫ్‌డీసీకి భూమి లీజు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 7:58 AM IST

Night Safari in Future City with 203 acres Land : హైదరాబాద్​ సమీపంలో నిర్మించనున్న ఫ్యూచర్​ సిటీలో సరికొత్త ఆకర్షణగా నైట్​ సఫారీ ఏర్పాటు కసరత్తు కీలకదశకు చేరుకుంది. జంతు ప్రేమికులు, పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ ఈ మేరకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ముచ్చర్లలో 203.83 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రకృతి ఒడిలో వినోదం, విజ్ఞానం, సాహసం అన్నీ ఒకేచోట దొరికేలా ఈ పార్క్​ రూపకల్పన జరుగుతోంది.

ఈ నైట్​ సఫారీ పార్క్​లో చిన్న పిల్లల్ని ఆకట్టుకునేందుకు డైనోసార్​ పార్క్​, వర్చువల్​ రియాల్టీ పార్క్​ వంటి పలు ఆకర్షణలూ ఇందులో ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. టీజీఐఐసీ లీజు పద్ధతిలో ఈ భూమిని ఎఫ్‌డీసీకి కేటాయించనుంది.

సకల సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు :

  • టికెటింగ్​ కౌంటర్లు విశాలమైన పార్కింగ్​ ప్రాంతం, భద్రతా తనిఖీలు, ఓరియంటేషన్​ సెంటర్​, సమాచార కియోస్క్​లు ఫుడ్​కోర్ట్​లు, కేఫ్​టేరియాలు ఉంటాయి. బొమ్మలు, ఇతర దుకాణాలు కొలువుదీరుతాయి.
  • నైట్​ సఫారీలో వర్చువల్​ రియాల్టీ పార్క్​ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ సఫారీలో అడుగుపెడితే అడవిలో జంతువుల మధ్య తిరిగినట్లుగా, వాటితో అంతరిక్ష యాత్ర చేసినట్లుగా అనుభూతి కలుగుతుంది.
  • ఈ నైట్​ సఫారీని చిన్న పిల్లలను దృష్టిలో పెట్టుకుని డైనోసార్​ పార్క్​ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో డైనోసార్​లతో పాటు ప్రాచీన యుగ వాతావరణాన్ని చూసేలా ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. యువతకు అడ్వెంచర్​ పార్క్​నూ ప్రతిపాదించారు.

రెండు దశల్లో అభివృద్ధి : నైట్​ సఫారీతో చేపట్టే జూపార్క్​ను రెండు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు. 203.80 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చేందుకు టీజీఐఐసీ సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. టీజీఎఫ్​డీసీ, టీజీఐఐసీ, రెవెన్యూ, అటవీ అధికారుల సంయుక్త సర్వే పూర్తయింది. ఇప్పటికి ముచ్చర్లలో 92-105 వరకు సర్వే నంబర్లలో భూమిని గుర్తించారు. ఇందులో 46 ఎకరాలకు సంబంధించి న్యాయపరమైన అంశాలు ఉన్నాయని 'ఫ్యూచర్​సిటీ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ' పరిష్కరిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టును ఎఫ్​డీసీ చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం.

రాత్రి మాయాజాలం శాకాహార జంతు సఫారీ : సాధారణ జూ పార్కుల్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకే అనుమతిస్తారు. వీటిలో పులులు, సింహాలు వంటి మాంసాహార జంతువులు, జింకల వంటి శాకాహార జంతువులు ఉంటాయి. కానీ ఈ ముచ్చర్లలో ఏర్పాటు చేయనున్న నేషనల్​ జూపార్క్​లో నైట్​ సఫారీ దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో మన దగ్గరలేని అరుదైన జంతువులు ఉంటాయని సమాచారం. జిరాఫీ, జీబ్రా, అన్టిలోప్​, ఎలాండ్​ వంటి ఇతర ఖండాల శాకాహార జంతువులను ఇక్కడకు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం తర్వాత మొదలయ్యే సఫారీలో వన్యప్రాణులు రాత్రి ఎలా సంచరిస్తాయో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.

పార్కులో వేలాది జీవులతో : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి పిల్లులు, ఫిషింగ్​ క్యాట్​, లియోపర్డ్​ క్యాట్​, రస్టీ స్పాటెడ్​ క్యాట్​, కరాకల్​ వంటి 1500ల జంతువులు, ఇండియన్​ ఫాక్స్, ఫెన్నిక్​ ఫాక్స్​, గోల్డెన్​ జాకల్​ వంటి నక్కజాతి 450 జంతువులు, 3 రకాల 300 గబ్బిలాలు, మూడ రకాల 600 పునుగు పిల్లులు, 5 రకాల 1500 గుడ్లగూబలు, రియా, నిప్పుకోడి, ఈము, కసౌరి వంటి రెండు వేల పక్షులను, సరిసృపాలు, అలాగే ఇతరత్రా జీవ జాతులతో నైట్​ సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రణాళిక.

హైదరాబాద్ జూపార్క్​లో నైట్​ సఫారీ - సింగపూర్​ తరహాలో ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు

టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - తెలంగాణలోని ఈ ప్రాంతాల్లో హాయిగా విహరించండి!

NIGHT SAFARI IN FUTURE CITYNIGHT SAFARI WITH 203 ACRES LANDHYDERABAD NIGHT SAFARIనగరంలో 203 ఎకరాల్లో నైట్​ సఫారిNIGHT SAFARI IN FUTURE CITY

