తెలంగాణలో నైట్ సఫారీ - ఫ్యూచర్ సిటీలో 203 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు
ముచ్చర్లలో నైట్ సఫారీ 203 ఎకరాల్లో ఏర్పాటుకు కసరత్తు - అరుదైన జంతువులు.. డైనోసార్ పార్క్, వీఆర్ పార్క్ వంటి ఆకర్షణలు - టీజీఐఐసీ నుంచి ఎఫ్డీసీకి భూమి లీజు
Published : September 25, 2025 at 7:58 AM IST
Night Safari in Future City with 203 acres Land : హైదరాబాద్ సమీపంలో నిర్మించనున్న ఫ్యూచర్ సిటీలో సరికొత్త ఆకర్షణగా నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు కసరత్తు కీలకదశకు చేరుకుంది. జంతు ప్రేమికులు, పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ ఈ మేరకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ముచ్చర్లలో 203.83 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రకృతి ఒడిలో వినోదం, విజ్ఞానం, సాహసం అన్నీ ఒకేచోట దొరికేలా ఈ పార్క్ రూపకల్పన జరుగుతోంది.
ఈ నైట్ సఫారీ పార్క్లో చిన్న పిల్లల్ని ఆకట్టుకునేందుకు డైనోసార్ పార్క్, వర్చువల్ రియాల్టీ పార్క్ వంటి పలు ఆకర్షణలూ ఇందులో ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. టీజీఐఐసీ లీజు పద్ధతిలో ఈ భూమిని ఎఫ్డీసీకి కేటాయించనుంది.
సకల సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు :
- టికెటింగ్ కౌంటర్లు విశాలమైన పార్కింగ్ ప్రాంతం, భద్రతా తనిఖీలు, ఓరియంటేషన్ సెంటర్, సమాచార కియోస్క్లు ఫుడ్కోర్ట్లు, కేఫ్టేరియాలు ఉంటాయి. బొమ్మలు, ఇతర దుకాణాలు కొలువుదీరుతాయి.
- నైట్ సఫారీలో వర్చువల్ రియాల్టీ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ సఫారీలో అడుగుపెడితే అడవిలో జంతువుల మధ్య తిరిగినట్లుగా, వాటితో అంతరిక్ష యాత్ర చేసినట్లుగా అనుభూతి కలుగుతుంది.
- ఈ నైట్ సఫారీని చిన్న పిల్లలను దృష్టిలో పెట్టుకుని డైనోసార్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో డైనోసార్లతో పాటు ప్రాచీన యుగ వాతావరణాన్ని చూసేలా ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. యువతకు అడ్వెంచర్ పార్క్నూ ప్రతిపాదించారు.
రెండు దశల్లో అభివృద్ధి : నైట్ సఫారీతో చేపట్టే జూపార్క్ను రెండు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు. 203.80 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చేందుకు టీజీఐఐసీ సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. టీజీఎఫ్డీసీ, టీజీఐఐసీ, రెవెన్యూ, అటవీ అధికారుల సంయుక్త సర్వే పూర్తయింది. ఇప్పటికి ముచ్చర్లలో 92-105 వరకు సర్వే నంబర్లలో భూమిని గుర్తించారు. ఇందులో 46 ఎకరాలకు సంబంధించి న్యాయపరమైన అంశాలు ఉన్నాయని 'ఫ్యూచర్సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ' పరిష్కరిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టును ఎఫ్డీసీ చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం.
రాత్రి మాయాజాలం శాకాహార జంతు సఫారీ : సాధారణ జూ పార్కుల్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకే అనుమతిస్తారు. వీటిలో పులులు, సింహాలు వంటి మాంసాహార జంతువులు, జింకల వంటి శాకాహార జంతువులు ఉంటాయి. కానీ ఈ ముచ్చర్లలో ఏర్పాటు చేయనున్న నేషనల్ జూపార్క్లో నైట్ సఫారీ దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో మన దగ్గరలేని అరుదైన జంతువులు ఉంటాయని సమాచారం. జిరాఫీ, జీబ్రా, అన్టిలోప్, ఎలాండ్ వంటి ఇతర ఖండాల శాకాహార జంతువులను ఇక్కడకు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం తర్వాత మొదలయ్యే సఫారీలో వన్యప్రాణులు రాత్రి ఎలా సంచరిస్తాయో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.
పార్కులో వేలాది జీవులతో : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి పిల్లులు, ఫిషింగ్ క్యాట్, లియోపర్డ్ క్యాట్, రస్టీ స్పాటెడ్ క్యాట్, కరాకల్ వంటి 1500ల జంతువులు, ఇండియన్ ఫాక్స్, ఫెన్నిక్ ఫాక్స్, గోల్డెన్ జాకల్ వంటి నక్కజాతి 450 జంతువులు, 3 రకాల 300 గబ్బిలాలు, మూడ రకాల 600 పునుగు పిల్లులు, 5 రకాల 1500 గుడ్లగూబలు, రియా, నిప్పుకోడి, ఈము, కసౌరి వంటి రెండు వేల పక్షులను, సరిసృపాలు, అలాగే ఇతరత్రా జీవ జాతులతో నైట్ సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రణాళిక.
హైదరాబాద్ జూపార్క్లో నైట్ సఫారీ - సింగపూర్ తరహాలో ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు
టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తెలంగాణలోని ఈ ప్రాంతాల్లో హాయిగా విహరించండి!