పైవంతెనలు, బైపాస్లు, సర్వీస్ రోడ్లు - NH16 విస్తరణకు కొత్త ఊపు
రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఆరు వరుసల జాతీయ రహదారి - విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 11:42 AM IST
NH 16 SIX LANE EXPANSION: తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న పదహారో నంబరు జాతీయ రహదారి (NH-16) ఇకపై కొత్త హంగులతో రూపుదిద్దుకోనుంది. ప్రస్తుతం నాలుగు వరుసల రహదారిగా ఉన్న ఈ రూట్ను ఆరు వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది.
దివాన్చెరువు-అనకాపల్లి వరకు విస్తరణ: తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం వరకు జాతీయ రహదారిని ఇప్పటికే ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేశారు. అయితే, దివాన్చెరువు నుంచి అనకాపల్లి వరకు మాత్రం ఇప్పటికీ నాలుగు వరుసల రహదారిగానే ఉంది. ఈ లోటును పూరించేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.
- దివాన్చెరువు-తుని మధ్య సుమారు 92 కి.మీ.
- పాయకరావుపేట–అనకాపల్లి మధ్య సుమారు 70 కి.మీ.
ఈ రెండు భాగాల్లో రహదారిని విస్తరించి ఆరు వరుసల రహదారిగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
పైవంతెనలు, అండర్పాస్లు: గ్రామాల్లో ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా పైవంతెనలు, అండర్పాస్లు, సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. పాయకరావుపేట, నక్కపల్లి, ఎస్.రాయవరం, కశింకోట, ఎలమంచిలి, అనకాపల్లి మండలాల్లో రహదారి విస్తరణకు సంబంధించిన అంచనాలు పూర్తి చేశారు.
బైపాస్ ప్రతిపాదనలు: స్థానిక గ్రామాల వద్ద ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పలు బైపాస్ రోడ్ల ప్రతిపాదనలు కూడా సిద్ధం చేశారు. నక్కపల్లి మండలం ఒడ్డిమెట్ట నుంచి గుంటపల్లి, అరట్లకోట, మంగవరం మీదుగా తుని పట్టణ శివారు వరకు బైపాస్ రహదారిని మళ్లించే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
కొత్త ఆరు వరుసల రహదారిని కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం ఎర్రకోనేరు వద్ద ప్రస్తుత జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. అలాగే నక్కపల్లి మండలం పెదబోదిగల్లం మీదుగా బైపాస్ నిర్మించి, అడ్డు రోడ్డు సమీపంలో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ప్రయాణ సౌలభ్యం పెంచే ఆలోచన ఉంది.
సర్వీస్ రోడ్లు, భూసేకరణ: ప్రధాన రహదారి విస్తరణలో భాగంగా సర్వీస్ రోడ్లు కూడా నిర్మించనున్నారు. వీటివల్ల గ్రామీణ రాకపోకలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. అయితే, దీనికోసం భూసేకరణ తప్పనిసరిగా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులతో చర్చలు జరిపి భూసేకరణ సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ఊతం: నక్కపల్లి మండల పరిధిలో బల్క్డ్రగ్ పరిశ్రమ, మిట్టల్ ఉక్కు కర్మాగారం వంటి భారీ పరిశ్రమలు ఏర్పడుతున్నాయి. వీటి వలన రాబోయే రోజుల్లో రవాణా అవసరాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. జాతీయ రహదారి విస్తరణతో పరిశ్రమలకు మౌలిక వసతులు మరింత బలోపేతం అవుతాయని, పారిశ్రామికాభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రాజకీయ, పరిపాలన మద్దతు: ఈ ప్రతిపాదనలను ఇప్పటికే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు సీఎం రమేశ్, రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కేంద్రం నుంచి ఆమోదం రావడంతో అధికార యంత్రాంగం ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో కార్యాచరణ ప్రారంభించింది.
ప్రయాణికులకు లాభాలు: ఆరు వరుసల రహదారి వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి. ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. రవాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయి. వ్యాపార, పారిశ్రామిక రవాణాకు సౌలభ్యం కలుగుతుంది. రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే, తూర్పు గోదావరి నుంచి విశాఖపట్నం వరకు NH-16 పూర్తిగా ఆరు వరుసల రహదారిగా రూపుదిద్దుకుంటుంది.
ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ - 380 కి.మీ. రహదారి విస్తరణకు ప్రణాళిక
సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్ - శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు