కొత్త రేషన్ కార్డులు తీసుకున్నారా? - అయితే ఈ పని తప్పనిసరిగా చేయాల్సిందే!
ఈ-కేవైసీ నమోదు చేయించుకోవాలని గత రెండేళ్ల నుంచి కోరుతున్న అధికారులు - ఆధార్ ఆప్డేట్ చెయ్యకపోవడంతో మరికొందరికి ఇబ్బందులు - ఆధార్కు ఈ-పాస్ యంత్రానికి అనుసంధానం చేయడంతో బినామీలకు చెక్
Published : September 12, 2025 at 8:34 PM IST
New Ration Card EKYC in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇటీవల కొత్త రేషన్కార్డులను పంపిణీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. నూతనంగా రేషన్కార్డులు తీసుకున్న వారంతా ఈ-కేవైసీ చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కార్డులో పేర్లున్న కుటుంబ సభ్యులందరూ దగ్గరలోని రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి ఈ-పాస్ యంత్రంలో బయోమెట్రిక్ వేలిముద్రలు అప్డేట్ చేయించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
గత రెండేళ్లగా ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి : ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ నమోదు చేయుంచుకోవాలని గత రెండేళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే ఇప్పటికి అనేకసార్లు గడువు పెంచుకుంటూ వెళ్తోంది. నారాయణపేట జిల్లాలో 35,499 మందికి కొత్త రేషన్కార్డులు మంజూరయ్యాయి. కార్డులు మంజూరైన వారికి సెప్టెంబరు నెలలో బియ్యం కూడా విడుదలైంది. వారికి ఈ నెలలో బియ్యాన్ని కూడా పంపిణీ చేశారు. 23,701 మంది కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను పాతకార్డుల్లో జమ చేశారు. అయితే ఈ నూతన కార్డులు వచ్చినవారు కూడా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు.
బియ్యం నిలిపివేస్తామని పలుమార్లు హెచ్చరించినా : నారాయణపురం జిల్లాలో ప్రస్తుతం 1.60 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. వాటిలో దాదాపు 80 శాతం మంది ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్నారు. కాగా మిగతా కార్డుదారులు త్వరగా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఈ-కేవైసీ చేయించుకొని వారికి బియ్యం సరఫరా నిలిపివేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో పలుమార్లు హెచ్చరించింది. అయినా కొంతమంది ఇంకా ఆలస్యం చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈ హెచ్చరికకు కారణం ఆధార్కు ఈ-పాస్ యంత్రానికి అనుసంధానం చేయడంతో బినామీ పేర్లమీద బియ్యం తీసుకోకుండా అడ్డుకట్ట వేయడం సులభం అవుతుంది. దీనితో చౌకధరల దుకాణాలలో బియ్యం పంపిణీ మరింత సమర్ధ వంతంగా అమలు చేయవచ్చు. ఈ కారణాల వల్ల ఈ-కేవైసీ నిబంధన తప్పనిసరి విధానంగా చేశారు.
ఆధార్ అప్డేట్ లేకపోవడంతో మరింత ఆలస్యం : ఆధార్ నవీకరణ (అప్డేట్) లేకపోవడంతో కొందరికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రజలు ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లి అప్డేట్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించుకున్నప్పటికీ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో వేలిముద్రలు రావడం లేదు. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని బాధితులు ఇతర కేంద్రాలకు వెళ్లి వాకబు చేశారు. అయితే ఆధార్ అప్డేట్ పూర్తి కాకపోవడంతో ఈ-కేవైసీ తీసుకోవడంలేదని వారు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో లబ్ధిదారులు వేర్వేరు ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్తితి వచ్చింది. ఆధార్ నవీకరణ పూర్తికాకపోవడంతో చిన్నారులు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియకు దూరమవుతున్నారు.
ఆధార్ కేంద్రాలు లేక వివిధ మండలాలకు ప్రయాణం : నారాయణపేట జిల్లాలో ఆధార్ కేంద్రాలు తక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో ఆధార్ కేంద్రాలు లేని మండలాలలోని ప్రజలు ఇతర మండలాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యపై అధికారులు స్పందించి మరిన్ని ఆధార్ కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచితే జిల్లాలోని ప్రజలకు మరింతగా ఉపయోగపడుతుందని పలువురు కోరుతున్నారు. కొత్త రేషన్ కార్డులు ఈ-కేవైసీ చేయించుకుంటే ప్రజలకే మంచిదని డీఎస్వో సుదర్శన్ పేర్కొన్నారు.
కొత్త రేషన్ కార్డుదారులకు గుడ్న్యూస్ - ప్రభుత్వ పథకాలు వర్తింపు, దరఖాస్తుల స్వీకరణకు ఏర్పాట్లు
కొత్త రేషన్కార్డుదారులకు గుడ్న్యూస్ - ఫ్రీ కరెంట్, రూ.500కే వంటగ్యాస్ వర్తింపు