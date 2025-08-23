COUPLE SUSPICIOUS DEATH: విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలం అప్పన్నదొరపాలెం పంచాయతీ శివారు జగనన్న కాలనీలోని ఇంట్లో నవ దంపతులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. భర్త కొప్పల చిరంజీవి, భార్య వెంకటలక్ష్మి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? ఎవరైనా హత్య చేశారా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కొప్పల చిరంజీవి (30) విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తి మండలంలో ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. గీతల వెంకటలక్ష్మి (28) కొత్తవలసలోని ఓ ప్రైవేట్ స్టోర్లో పని చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిద్దరూ శుక్రవారం రాత్రి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. చిరంజీవి ఫ్యానుకు ఉరి వేసుకొని వేలాడుతుండగా, వెంకటలక్ష్మి విగత జీవిగా నేలపై పడి ఉంది.
వీరిద్దరికి వివాహమై ఎనిమిది నెలలు గడుస్తుందని, అన్యోన్యంగానే ఉండే వారని బంధువులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి వీరిద్దరూ గొడవ పడినట్లుగా తెలుస్తోంది. నవ దంపతులు చనిపోవడంతో ఇరుకుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్నారు.
