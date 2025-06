ETV Bharat / state

సిటీలో కొత్త రకమైన మోసం - ముందు యూపీఐతో నగదు పంపిస్తారు, ఆ తర్వాత అకౌంట్​ ఫ్రీజ్​ చేపిస్తారు - CYBER FRAUD IN HYDERABAD

Published : June 25, 2025 at 1:14 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

New Type Of Cyber Fraud In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో సైబర్​ మాయగాళ్లు కొత్త తరహాలో సొమ్ము కొట్టేస్తున్నారు. ఇటీవల నారాయణగూడలోని ఓ దుకాణం వద్దకు ఓ యువకుడు వచ్చాడు. తనకు నగదు కావాలని అది ఇస్తే యూపీఐ ద్వారా ఆన్​లైన్​లో బదిలీ చేస్తానన్నాడు. ప్రతిఫలంగా రూ.1000కి రూ.100 కమీషన్‌ ఇస్తానని ఆ దుకాణదారుడికి చెప్పాడు. దీంతో ఆ వ్యాపారి అంగీకరించాడు. అతడు రూ.33 వేలు ఫోన్‌పే ద్వారా పంపాడు. ఆ తర్వాత రెండు గంటల్లో ఆ వ్యాపారి బ్యాంకు అకౌంట్​ ఫ్రీజ్‌ అయింది.

అచ్చం ఇలాంటి మరో ఘటనలో చాంద్రాయణగుట్టలో మినీ ఏటీఎం నిర్వాహకుడికి 5 శాతం కమీషన్‌ ఇచ్చి రూ.లక్షన్నర తీసుకున్నారు. సరిగ్గా మూడు రోజుల తరువాత బ్యాంకు లావాదేవీలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. రెండు నెలల వ్యవధిలో దాదాపు ఇలాంటివి నాలుగు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. అపరిచితులతో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సైబర్​ క్రైం పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

యూపీఐ మోసాల్లో ఇదో కొత్త రకం : చిరు వ్యాపారులు, మినీ ఏటీఎంల నిర్వాహకుల వద్దకు వెళ్లి, తమకు నగదు రూపంలో క్యాష్​ ఇస్తే యూపీఐ ద్వారా తిరిగి చెల్లిస్తామంటారు. నగదును బట్టి 5 నుంచి 15 శాతం వరకూ కమీషన్‌ ఇస్తామని చెబుతారు. ఒకట్రెండు రోజుల అనంతరం నగదు ఇచ్చిన వారి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు పూర్తిగా నిలిచిపోయేలా చేస్తారు. సదరు బాధితుడు బ్యాంకుకెళ్లి ఆరా తీసినప్పుడు సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు కారణమని తెలుసుకుంటున్నారు.

స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​లో తెలుసుకుంటే ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తులు ఇతర రాష్ట్రాల వారని, అక్కడికి వెళ్లి వారితో మాట్లాడుకోవాలని సూచిస్తున్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది. కొద్ది రోజులకు ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తుల ఫోన్‌ చేసి ఫ్రీజ్‌ చేసిన నగదులో సగం వాటా ఇస్తే కేసు వెనక్కి తీసుకుంటామంటూ బేరసారాలు చేస్తున్నారు. నగదు తీసుకునే వెసులుబాటు లేకపోవడంతో ఈ తరహాలో రాజీ పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.