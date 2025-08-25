Cyber Crime Rise In Telangana : ఇల్లు అద్దెకు ఉందని పోస్టు పెట్టిన యజమానికి ఫోన్ చేసి ఆర్మీ, ఎన్ఎస్జీ కమాండో అంటూ లక్షలు కాజేస్తాడొకడు. వరుడు కావాలని మ్యాట్రిమోని వెబ్సైట్లో పెట్టిన యువతులను విదేశాల్లో ఉంటానంటూ నమ్మించి బురిడీ చేసేవాడు మరొకడు. తక్కువ ధరకు డీమార్ట్ నిత్యావసర వస్తువులు అని కోట్లు కాజేస్తున్నాడు. ఇలా రోజురోజుకూ సైబర్ నేరాలు పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. ఏ చిన్న సందు దొరికినా 'ఛాన్స్రా నాయనా' అంటూ దూరిపోయి బాధితుల బలహీనతలపై దెబ్బకొట్టి అందినకాడికి కాజేస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ నిపుణలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఖైరతాబాద్కి చెందిన ఓ ఇంటి యజమాని తన ఇల్లు అద్దెకు ఉందంటూ మ్యాజిక్ బ్రిక్స్.కామ్లో పోస్ట్ చేశాడు. వెంటనే గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి అతనికి ఫోన్ వచ్చింది. తాను ఎన్ఎస్జీ కమాండో ఆశిష్ కుమార్ పహార్ అని వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి హైదరాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని తెలిపాడు. ఎన్ఎస్జీ కమాండో డ్రెస్లో ఉన్న ఫొటోలు సైతం పంపించాడు. ఇల్లు అద్దెకు ఇచ్చేందుకు యజమాని సరే అనడంతో ఎన్ఎస్జీ ఉన్నతాధికారిని అంటూ మరో వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తమ కమాండో ట్రాన్ఫర్ అవుతున్న కారణంగా సదరు యజమాని బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తనఖీ చేసేందుకు పంపమన్నాడు.
తన ఖాతా వివరాలు ఎందుకు అని అడగ్గా పుల్వమా దాడి తర్వాత చాలా భద్రతాపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయని, తనిఖీ చేయాలని చెప్పడంతో ఖాతా వివరాలు పంపాడు. వివరాలతో సరిచూసేందుకు కొంత డబ్బు పంపాలని అతని ఖాతా వివరాలు నేరగాడు ఇచ్చాడు. ఖాతా వివరాలు తేడా రాకూడదని చెప్పడంతో కొంత డబ్బు జమ చేశాడు. పేరు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదని మరోసారి డబ్బు పంపమన్నాడు. ఇలా పలుమార్లు సాకులు చెప్తూ బాధితుడి వద్ద మూడు రోజుల్లో రూ.12.75 లక్షలు కాజేశాడు. సదరు యజమాని స్నేహితులకు విషయం చెప్పగా ఇదంతా మోసమని చెప్పాడు. దీంతో బాధితుడు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
క్రెడిట్ కార్డుతో : మరో కేసులో 66ఏళ్ల వృద్ధురాలి నుంచి నేరగాళ్లు రూ.1.17లక్షలు కాజేశారు. డీమార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా తక్కువ ధరకు నిత్యావసర వస్తువులు వస్తాయని కనిపించిన ప్రకటనను క్లిక్ చేసిన బాధితురాలు కార్ట్లో రూ.298 విలువ చేసే వస్తువులు యాడ్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేందుకు క్రెడిట్ కార్డు వివరాలు నమోదు చేసింది. వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేయగానే మూడు విడతలుగా రూ.1.17లక్షలు డెబిట్ అవ్వడంతో షాక్కు గురైన వృద్ధురాలు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులుకు ఫిర్యాదు చేసింది.
మరో కేసులో 74ఏళ్లు వృద్ధుడి నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.4.27లక్షలు కాజేశారు. ఫేస్బుక్లో పురాతన కాయిన్లు అధిక ధరకు విక్రయించవచ్చని కనిపించింది. దాన్ని క్లిక్ చేసిన బాధితుడు తన వివరాలు ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేశాడు. మనోజ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఫోన్ చేసి కాయిన్ల వివరాలు అడిగాడు. కాయిన్ల విలువ రూ.72లక్షలు ఉందని చెప్పడంతో కాయిన్లు ఇస్తానని బాధితుడు చెప్పాడు. కాగా ఇందురు ఆర్బీఐ క్లియరెన్స్, ట్రావెల్, కొరియర్ సహా ఇతర ఖర్చు పంపాలని చెప్పాడు. దీంతో నేరగాడు చెప్పిక ఖాతాకు విడతల వారీగా రూ.4.27లక్షలు పంపాడు. అయనా డబ్బులు అడుగుతుడంతో మోసమని గ్రహించి సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇలానే వెరిఫై చేయాలి : ఇలా సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అవాస్తవ ప్రకటనలు నమ్మొద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అద్దె లేదా అడ్వాన్స్ పేరుతో ఎప్పుడూ ముందుగా డబ్బులు పంపవద్దని వాట్సాప్లో వచ్చే ఐడీ కార్డులు, డాక్యుమెంట్లు నమ్మొద్దని చెబుతున్నారు. నిజమైన ఆర్మీ/ డిఫెన్స్ అధికారుల గుర్తింపు తెలుసుకోవాలంటే అధికారిక .gov.in లేదా nic.in డొమైన్ ఇమెయిల్ ద్వారా మాత్రమే వెరిఫై చేయాలని లేదా సంబంధిత యూనిట్ని డైరెక్ట్గా సంప్రదించాలంటున్నారు. సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్, కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రొసీజర్స్ అంటూ ఒత్తిడి తేవడం మోసగాళ్ల పద్ధతని వివరిస్తున్నారు.
మ్యాట్రిమోని ఇవే కాదు ప్రకటనల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్, వెరిఫికేషన్, ఆర్బీఐ ఎన్వోసీ, జీఎస్టీ, ట్రావెల్ లేదా కొరియర్ ఫీజుల పేరుతో డబ్బులు అడిగే ఎవరినీ నమ్మొద్దని నిజమైన కొనుగోలు–అమ్మకాల్లో ఇలాంటి ఖర్చులు ఉండవని చెబుతున్నారు. తెలియని వ్యక్తులు పంపే క్యూఆర్ కోడ్స్, యూపీఐ ఐడీలు వాడవద్దని, వ్యక్తిగత బ్యాంక్ వివరాలు, ఓటీపీ ఎప్పుడూ పంచుకోరాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలియని వారికి ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఫోటోలు పంపొద్దని సైబర్ క్రైం పోలీసులు చెబుతున్నారు. మోసగాళ్లు డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత తరచుగా బెదిరింపులు కూడా చేస్తారని, అటువంటి సందర్భంలో ఆలస్యం చేయకుండా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
