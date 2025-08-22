New Smart Ration Cards Distribution Ready In AP: కూటమి సర్కారు చేపట్టిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సర్వం సిద్ధమైంది. సాంకేతిక హంగులతో ముస్తాబైన రేషన్ కార్డుల్లో 50 శాతానికి పైగా గురువారం మండలాలకు చేరాయి. ఈ నెల 25న (సోమవారం) కార్డుల పంపిణీకి అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ప్రింటింగ్ కార్యాలయం నుంచి కార్డులు జిల్లా కేంద్రాలకు, అక్కడ నుంచి మండల కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రికి పలు మండల కేంద్రాలకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను అధికారులు తరలించారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయానికి దాదాపు కార్డులు అన్నీ మండలాలకు చేరనున్నాయి.
పంపిణీకి ఏర్పాట్లు: తహసీల్దార్ కార్యాలయాల చేరిన కార్డులను సచివాలయాలకు తరలించనున్నారు. ఆపై సిబ్బంది ద్వారా నేరుగా కార్డుదారులకు పంపిణీ చేస్తారు. ప్రాధాన్యం మేరకు కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు, నాయకులు కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించే వీలుంది. పంపిణీ మార్గదర్శకాలపై పౌరసరఫరాల సంస్థ కమిషనర్ శుక్రవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జేసీలకు వీసీ ద్వారా దిశానిర్దేశం చేస్తారు.
అంతా స్మార్ట్గా: త్వరలో స్మార్ట్ ఈ-పోస్ మిషన్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇప్పుడిస్తున్న స్మార్ట్ కార్డులను ఈ యంత్రం ద్వారా స్వైప్ చేస్తే కార్డుదారుడి వివరాలు వస్తాయి. దీంతో గతంలో యంత్రాలతో వచ్చిన సర్వర్ సమస్యలు ఇకమీద ఉండవు. సిమ్, వైఫై, హాట్స్పాట్, బ్లూ టూత్, టచ్ స్క్రీన్ వంటి ఆధునిక సదుపాయాలతో, ఆండ్రాయిడ్ సాంకేతికతతో ఈ నూతన వ్యవస్థ పని చేస్తుంది. ఒకవేళ వేలిముద్ర పడకున్నా యంత్రంలో కెమెరా ద్వారా ఐరిస్ స్కాన్ చేయవచ్చు. తాజా మార్పులతో రేషన్ పంపిణీ సాంకేతిక సొబగులు అద్దుకోనుంది.
కొత్తగా 9 లక్షల మందికిపైగా రేషన్ కార్డులు మంజూరు: ఈనెల 25 నుంచి 31 వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ స్మార్ట్ కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఎలాంటి అక్రమాలకు ఆస్కారం లేకుండా స్మార్ట్ కార్డులు రూపొందించామని ఆయన అన్నారు. కొత్తగా 9 లక్షల మందికి పైగా రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు.
అలానే కొత్తగా ఇచ్చే రేషన్ కార్డులు అన్నింటినీ ఉచితంగా అందిస్తామని నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. ఈ కార్డులపై ఎక్కడా కూడా నాయకుల ఫొటోలు ఉండకుండా డిజైన్ చేసినట్లు నాదెండ్ల పేర్కొన్నారు. కేవలం కుటుంబ సభ్యుల ఫొటోలు మాత్రమే ఉండనున్నాయని అన్నారు. అదే విధంగా కొత్త కార్డులతో పాటు సవరణలు నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతుందని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి పేర్కొన్నారు.
గుడ్న్యూస్ - ఆగస్టులో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ