నేతన్నలకు గుడ్​న్యూస్​ - ఏటా రూ.25 వేలు - కొత్త పథకం ప్రకటించిన సీఎం - NEW SCHEME FOR HANDLOOM WEAVERS

చేనేతలకు ఏటా నేతన్న భరోసా కింద రూ.25 వేలు ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు - చేనేతలకు ఇప్పుడున్న సబ్సిడీలు కొనసాగిస్తూనే నేతన్న భరోసా

CM Chandrababu announces New scheme for handloom weavers
CM Chandrababu announces New scheme for handloom weavers (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read

CM Chandrababu Announces New Scheme for Handloom Weavers: చేనేతలకు ఏటా రూ .25,000 నేతన్న భరోసా పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వకపోయినా కొత్త పథకాన్ని సీఎం ప్రకటించారు. చేనేతలకు ఇప్పుడున్న సబ్సిడీలు కొనసాగిస్తూనే నేతన్న భరోసా అమలు చేయనున్నారు. చేనేతల జీవన ప్రమాణాలు పెంచటంతో పాటు వారి యంత్రాలన్నీ ఆధునికీకరిస్తామని వెల్లడించారు. చేనేతల ఆదాయం రెట్టింపు చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.

నేతన్నలకు కొత్త పథకం - ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వకపోయినా ప్రకటించిన సీఎం (ETV)

చేనేతలకు ఆదాయం పెంపుపై ఆలోచన చేస్తూ వచ్చింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే అన్నారు. చేనేత వైభవానికి పుట్టినిల్లు తెలుగునేల అని, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చేనేత ఓ సంపద అని అభివర్ణించారు. చేనేతలకు తెలుగుదేశంతో అవినాభావ సంబంధం ఉందని తెలిపారు. చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా 3 పథకాల అమలుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ నెల నుంచే మగ్గాలకు 200 యూనిట్లకు, 500 యూనిట్లు మరమగ్గాలకు ఉచితంగా ఇస్తామన్నారు. దీనికి రూ.189.62 కోట్ల ఖర్చును సర్కారు భరించనుంది. త్రిఫ్ట్ పథకానికి 5 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేసారు. చేనేత వస్త్రాలపై 5 శాతం జీఎస్టీ మినహాయింపు కల్పించారు.

చేనేతకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తాం: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా మాట్లాడిన చంద్రబాబు, ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా చేనేతలకు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. జీఎస్టీని 5 శాతం తగ్గించటం వల్ల 15 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని వెల్లడించారు. ప్రముఖ డిజైనర్లను సంప్రదించి వారితో చేనేతలకు మరింత అధునాతన పద్ధతిలో వస్త్రాలను తయారు చేయిస్తామన్నారు. ప్రపంచం అంతా చేనేతకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాలలో క్లస్టర్​లను ఏర్పాటు చేస్తామని దీనివల్ల వెంకటగిరి, మంగళగిరి, కాళహస్తి, ఉప్పాడల్లో 1374 మందికి పని కలుగుతుందని అన్నారు.

మరిన్ని కొత్త పథకాలు: అమరావతిలో హ్యాండ్ లూమ్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేసారు. ఆదరణ-3తో మరిన్ని కొత్త పథకాలు అందుబాటులోకి తెస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. మంగళగిరిలో ఇప్పటి వరకు టీడీపీ గెలిచింది ఒక్కసారి మాత్రమేనని లోకేశ్​కు వద్దని వారించినా, ఓడిన చోటనే గెలవాలని నిర్ణయించుకుని వచ్చి ఘన విజయం సాధించారని గుర్తు చేసారు. 5,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన లోకేశ్​ 90,000తో గెలవడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. 3,000 కుటుంబాలకు బట్టలు పెట్టి పట్టాలు అందించిన ఘనత లోకేశ్​ దని అన్నారు. మంగళగిరిని రాష్ట్రానికే ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దాలని లోకేశ్​ నిర్ణయించారని వెల్లడించారు. స్వర్ణకారుల కార్పొరేషన్ పెట్టి ఎవరూ ఊహించని విధంగా అభివృద్ధి చేశారని అన్నారు.

ప్రతిపక్షంలో ఉండగానే చేనేతల్ని ఆదుకుంటూ వచ్చా: మంగళగిరిలో చేనేత దినోత్సవం జరుపుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ అన్నారు. యువగళం పాదయాత్రలో చేనేతల సమస్యలు తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చానన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉండగానే చేనేతల్ని సొంత నిధులతో అన్ని విధాలా ఆదుకుంటూ వచ్చానని వెల్లడించారు. చేనేతల ఆదాయం 30 శాతం పెరిగేలా అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.

చేనేతల్ని ఆదుకుంటూనే స్వర్ణకారులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. అతిథులు ఎవరిని కలిసినా మంగళగిరి వస్త్రాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చే ఆనవాయితి పెట్టుకున్నానని అన్నారు. రాష్ట్రమంతటా డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు నడుస్తుంటే, మంగళగిరిలో ట్రిపుల్ ఇంజన్ సర్కారు నడుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతీ ప్రజాసమస్యను బాధ్యతగా తీసుకుని పరిష్కరిస్తున్నానని, ఇచ్చిన ప్రతీ హామీ నెరవేర్చి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. చేనేతల అభ్యున్నతి కోసం పోరాడిన ప్రగడ కోటయ్య జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించాలని లోకేశ్​ కోరారు.

అంతకుముందు చేనేత ఉత్పత్తులతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం చంద్రబాబు సందర్శించారు. రాష్ట్రంలో వివిధ చేనేత క్లస్టర్లలో ఉత్పత్తి అయిన ప్రొడక్ట్స్‌ను పరిశీలన చేశారు. క్లస్టర్లలో ఎంతమంది డిజైనర్లను నియమించారని అధికారులను అడిగిన తెలుసుకున్నారు. 10 క్లస్టర్లలో 10 మంది డిజైనర్లను నియమించామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఉత్పత్తులకు ఏమేర డిమాండ్ ఉందని సీఎం అడిగారు. చేనేత ఉత్పత్తులపై సెలబ్రిటీలు ఎక్కువగా మక్కువ చూపుతున్నారని డిజైనర్లు వెల్లడించారు. ఒక్క సెలబ్రిటీలకే కాకుండా సామాన్యులకు కూడా చేనేత ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం సూచించారు. చేనేత ఉత్పత్తులన్నింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి తనకు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు.

