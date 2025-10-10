ETV Bharat / state

లిఫ్ట్​ ప్రమాదాల నివారణకు కొత్త భద్రతా కోడ్​ - డిసెంబర్​ 22 నుంచి రూల్స్​ అమలు

పెరుగుతున్న లిఫ్ట్​ ప్రమాదాలు - ఎలివేటర్ల తయారీదారులకు కొత్త లిఫ్ట్​ భద్రతా కోడ్​ - రూపొందించిన బీఐఎస్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 9:31 AM IST

New Safety Code for Lifts Implements : ఈ మధ్యకాలంలో లిఫ్ట్​ల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. వీటి వినియోగం పెరగడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. లిఫ్ట్​ డోర్స్​ ఉన్నట్టుండి తెరుచుకోవడం, లిఫ్ట్​ వెళుతూ మధ్యలోనే ఆగిపోవడం, సడెన్​గా కిందకు పడిపోవడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో కొందరు చనిపోగా, మరికొందరు గాయాలతో బయటపడిన వార్తలు చూశాం. తరచూ జరిగే ఈ ప్రమాదాలను నివారించడానికి బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​(బీఐఎస్​) భద్రతా ప్రమాణాలను పెంచింది.

యూరోపియన్​ నిబంధనల స్థాయిలో ఆటోమేటిక్​ డోర్​ లాకింగ్​, స్పీడ్​ గవర్నర్లను తప్పనిసరి చేసింది. డిసెంబరు 22 నుంచి దేశంలోని ఎలివేటర్ల తయారీదారులు కొత్త లిఫ్ట్​ భద్రతా కోడ్​ను పాటించాల్సి రానుంది. ఇప్పుడున్న ఐఎస్​ 14665 స్థానంలో ఐఎస్​ 17900 కోడ్​ను తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులు, టెక్నీషియన్లు, స్థిరాస్తుల భద్రతకు లిఫ్ట్​లను ఎలా రూపొందించాలి? ఎలా ఇన్​స్టాల్​ చేయాలి? ఎలా ఆపరేట్​ చేయాలనేది ఇందులో తెలిపారు.

మెట్రో మాదిరి డోర్‌ లాక్‌ :

  • ప్రస్తుతం కొన్నిసార్లు డోర్​ పడక ముందే లిఫ్ట్​లు కదలడంతో పలు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో ఇరుక్కుని చనిపోయిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి. కొత్త కోడ్​ ప్రకారం ఎలివేటర్​ కదలేటప్పుడు తలుపులు తెరుచుకోకుండా నిరోధించే వ్యవస్థ ఉండాలి. మెట్రోలో ప్రయాణిస్తున్నంత సేపు డోర్​ తెరుచుకోదు. డోర్​ పడిన తర్వాతే మెట్రో రైలు ముందుకు కదులుతుంది. ఇదే మాదిరి ఇకపై లిఫ్ట్​లు పని చేయనున్నాయి.
  • లిఫ్ట్​లు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ వేగంతో పైకి వెళుతుండటం ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోంది. వీటి నిరోధానికి స్పీడ్​ గవర్నర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. అధిక వేగంతో వెళ్లకుండా ఇది నియంత్రిస్తుంది.
  • చాలా లిఫ్ట్​ల్లో వీల్​ఛైర్​ పట్టడం లేదనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఇక నుంచి అవి పట్టే విధంగా లిఫ్ట్​లు ఉండాలి.(800 ఎంఎం)
  • కనీసం గంటపాటు పనిచేసే అత్యవసర లైటింగ్​ వ్యవస్థ తప్పనిసరి. స్టాండ్​ బై విద్యుత్తు వ్యవస్థలు ఉండాలి.
  • విద్యుత్తు అంతరాయాలు, ఇతర సమస్యల సమయంలో కమ్యూనికేషన్​కు ఏర్పాట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • రెండు రకాల కమ్యూనికేషన్​ మార్గాలు ఉండాలి.
  • 24 గంటలు సర్వీస్​ ప్రొవైడర్​ లేదంటే బిల్డింగ్​ కంట్రోల్​ రూంకు వీటిని అనుసంధానమై ఉండాలి.
  • దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి ఆడియో రూపంలో వినిపించేలా ఏర్పాట్లుండాలి.

అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏకరీతిగా లిఫ్ట్​ చట్టాలు అమలు : ప్రస్తుతం ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో రీతిలో లిఫ్ట్​ చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి. తెలంగాణ సహా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చట్టాలు అనేవి లేవు. ఏపీలో మాత్రం అమల్లో లిఫ్ట్​ చట్టం అమల్లో ఉంది. కొత్త భద్రతా కోడ్​తో భవన యజమానులు, బిల్డర్లు, లిఫ్ట్​ తయారీదారులు స్థానిక చట్టాలతో పాటు బీఐఎస్​ ప్రమాణాలు పాటించాలి కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో లిఫ్ట్​ల తయారీలో ప్రమాణాలు ఏకరీతిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎలివేటర్లపై జీఎస్​టీని తగ్గించాలని ఆయా సంఘాలు కోరుతున్నాయి.

పాటించనివారిపై చర్యలకు చట్టం కావాలి : కొత్త లిఫ్ట్​ భద్రతా కోడ్​లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసే లిఫ్ట్​లకు బీఐఎస్​ గుర్తింపు పొందిన ఏజెన్సీలతో ఐఎస్​ 17900కి అనుగుణంగా ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి అని తెలంగాణ ఎలివేటర్స్​ అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు చల్లా అవినాశ్​ తెలిపారు. దీనికి అనుగుణంగా లేని వాటిని అనుమతించరన్నారు. లిఫ్ట్​లో ఉపయోగించే ప్రతి భాగం తాడు నుంచి భద్రతా గేర్​ల వరకు ఎక్కడ కొన్నారని చూసుకోవాలని చెప్పారు.

వాటి సీరియల్​ నంబరు, సరఫరాదారు ధ్రువీకరణ కలిగి ఉండాలని పేర్కొన్నారు. దేశీయంగా కొనుగోలును ప్రోత్సహించేలా కోడ్​ రూపొందించాలని వివరించారు. ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమిది అని అన్నారు. కొత్త భద్రతా కోడ్​ పాటించని తయారీదారులపై చర్యలు ఉండాలంటే లిఫ్ట్​ యాక్ట్​ అవసరమన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని సూచించారు.

