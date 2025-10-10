లిఫ్ట్ ప్రమాదాల నివారణకు కొత్త భద్రతా కోడ్ - డిసెంబర్ 22 నుంచి రూల్స్ అమలు
పెరుగుతున్న లిఫ్ట్ ప్రమాదాలు - ఎలివేటర్ల తయారీదారులకు కొత్త లిఫ్ట్ భద్రతా కోడ్ - రూపొందించిన బీఐఎస్
Published : October 10, 2025 at 9:31 AM IST
New Safety Code for Lifts Implements : ఈ మధ్యకాలంలో లిఫ్ట్ల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. వీటి వినియోగం పెరగడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. లిఫ్ట్ డోర్స్ ఉన్నట్టుండి తెరుచుకోవడం, లిఫ్ట్ వెళుతూ మధ్యలోనే ఆగిపోవడం, సడెన్గా కిందకు పడిపోవడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో కొందరు చనిపోగా, మరికొందరు గాయాలతో బయటపడిన వార్తలు చూశాం. తరచూ జరిగే ఈ ప్రమాదాలను నివారించడానికి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్(బీఐఎస్) భద్రతా ప్రమాణాలను పెంచింది.
యూరోపియన్ నిబంధనల స్థాయిలో ఆటోమేటిక్ డోర్ లాకింగ్, స్పీడ్ గవర్నర్లను తప్పనిసరి చేసింది. డిసెంబరు 22 నుంచి దేశంలోని ఎలివేటర్ల తయారీదారులు కొత్త లిఫ్ట్ భద్రతా కోడ్ను పాటించాల్సి రానుంది. ఇప్పుడున్న ఐఎస్ 14665 స్థానంలో ఐఎస్ 17900 కోడ్ను తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులు, టెక్నీషియన్లు, స్థిరాస్తుల భద్రతకు లిఫ్ట్లను ఎలా రూపొందించాలి? ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనేది ఇందులో తెలిపారు.
మెట్రో మాదిరి డోర్ లాక్ :
- ప్రస్తుతం కొన్నిసార్లు డోర్ పడక ముందే లిఫ్ట్లు కదలడంతో పలు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో ఇరుక్కుని చనిపోయిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి. కొత్త కోడ్ ప్రకారం ఎలివేటర్ కదలేటప్పుడు తలుపులు తెరుచుకోకుండా నిరోధించే వ్యవస్థ ఉండాలి. మెట్రోలో ప్రయాణిస్తున్నంత సేపు డోర్ తెరుచుకోదు. డోర్ పడిన తర్వాతే మెట్రో రైలు ముందుకు కదులుతుంది. ఇదే మాదిరి ఇకపై లిఫ్ట్లు పని చేయనున్నాయి.
- లిఫ్ట్లు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ వేగంతో పైకి వెళుతుండటం ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోంది. వీటి నిరోధానికి స్పీడ్ గవర్నర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. అధిక వేగంతో వెళ్లకుండా ఇది నియంత్రిస్తుంది.
- చాలా లిఫ్ట్ల్లో వీల్ఛైర్ పట్టడం లేదనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఇక నుంచి అవి పట్టే విధంగా లిఫ్ట్లు ఉండాలి.(800 ఎంఎం)
- కనీసం గంటపాటు పనిచేసే అత్యవసర లైటింగ్ వ్యవస్థ తప్పనిసరి. స్టాండ్ బై విద్యుత్తు వ్యవస్థలు ఉండాలి.
- విద్యుత్తు అంతరాయాలు, ఇతర సమస్యల సమయంలో కమ్యూనికేషన్కు ఏర్పాట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- రెండు రకాల కమ్యూనికేషన్ మార్గాలు ఉండాలి.
- 24 గంటలు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లేదంటే బిల్డింగ్ కంట్రోల్ రూంకు వీటిని అనుసంధానమై ఉండాలి.
- దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి ఆడియో రూపంలో వినిపించేలా ఏర్పాట్లుండాలి.
అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏకరీతిగా లిఫ్ట్ చట్టాలు అమలు : ప్రస్తుతం ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో రీతిలో లిఫ్ట్ చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి. తెలంగాణ సహా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చట్టాలు అనేవి లేవు. ఏపీలో మాత్రం అమల్లో లిఫ్ట్ చట్టం అమల్లో ఉంది. కొత్త భద్రతా కోడ్తో భవన యజమానులు, బిల్డర్లు, లిఫ్ట్ తయారీదారులు స్థానిక చట్టాలతో పాటు బీఐఎస్ ప్రమాణాలు పాటించాలి కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో లిఫ్ట్ల తయారీలో ప్రమాణాలు ఏకరీతిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎలివేటర్లపై జీఎస్టీని తగ్గించాలని ఆయా సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
పాటించనివారిపై చర్యలకు చట్టం కావాలి : కొత్త లిఫ్ట్ భద్రతా కోడ్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసే లిఫ్ట్లకు బీఐఎస్ గుర్తింపు పొందిన ఏజెన్సీలతో ఐఎస్ 17900కి అనుగుణంగా ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి అని తెలంగాణ ఎలివేటర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు చల్లా అవినాశ్ తెలిపారు. దీనికి అనుగుణంగా లేని వాటిని అనుమతించరన్నారు. లిఫ్ట్లో ఉపయోగించే ప్రతి భాగం తాడు నుంచి భద్రతా గేర్ల వరకు ఎక్కడ కొన్నారని చూసుకోవాలని చెప్పారు.
వాటి సీరియల్ నంబరు, సరఫరాదారు ధ్రువీకరణ కలిగి ఉండాలని పేర్కొన్నారు. దేశీయంగా కొనుగోలును ప్రోత్సహించేలా కోడ్ రూపొందించాలని వివరించారు. ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమిది అని అన్నారు. కొత్త భద్రతా కోడ్ పాటించని తయారీదారులపై చర్యలు ఉండాలంటే లిఫ్ట్ యాక్ట్ అవసరమన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని సూచించారు.
